L’Olympique de Marseille et Puma dévoilent un 4ème maillot « OM Made » pour la dernière journée de Ligue 1 contre Strasbourg

Pour son dernier match de Ligue 1 Uber Eats de la saison 2021-2022 samedi 21 mai, l’Olympique de Marseille portera un nouveau maillot pour son match contre le Racing Club de Strasbourg.

Ce 4ème maillot est annoncé par l’équipementier Puma et le club phocéen comme « OM Made », comprenez fabriqué à Marseille par des marseillais.

« L’équipementier a initié une nouvelle direction dans son fonctionnement en proposant des produits plus écologiques dans le choix des matériaux et en privilégiant une fabrication française sur certains produits. En relocalisant cette fois-ci sa production à Marseille, PUMA passe un nouveau cap en fabriquant le maillot au cœur de la ville, à quelques kilomètres de l’Orange Vélodrome. » explique un communiqué.

OM MADE, fabriqué à Marseille par des marseillais

Pour concevoir ce maillot, Puma a collaboré avec la société Fil Rouge, un fabricant de vêtements implanté à Marseille depuis 2014. « Le lien qui unit l’Olympique de Marseille et la ville est indéfectible. Terre de savoir-faire, nous sommes fiers de présenter ce maillot qui rassemble nos talents : fabriqué à Marseille par des Marseillais » ajoute Pablo Longoria, Président de l’Olympique de Marseille.

Dans sa communication, l’OM et Puma ont décidé de mettre en avant différents artisans.

« Nous sommes fiers d’avoir soutenu et contribué à la réalisation de ce nouveau maillot en mettant en avant un processus de production durable et une démarche locale », ajoute Christophe Cance, Directeur Général de PUMA France. « Le développement de ce maillot nous permet de consolider notre ancrage local de manière inédite en mettant à l’honneur Marseille et son savoir-faire ».

Reprenant le design du maillot domicile, PUMA et l’Olympique de Marseille misent sur le bleu azur. Un jersey en vente uniquement en version réplica au prix de 100 euros.

Un maillot qui arbore pour la dernière fois le logo d’Uber Eats sur la face avant puisque dès la saison prochaine, l’OM affichera le logo de la société Cazoo.

