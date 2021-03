New Balance prolonge avec le LOSC – « Un partenariat d’envergure, le plus important jamais signé avec un équipementier »

Ce matin, New Balance et le LOSC Lille ont officialisé la prolongation de leur contrat équipementier débuté en 2016.

Si la durée de cette extension n’a pas été communiquée officiellement, le club lillois, actuel leader de la Ligue 1 Uber Eats, évoque sur son site officiel « un partenariat d’envergure, le plus important jamais signé par le LOSC avec un équipementier, qui témoigne de la croissance et de la nouvelle dimension prise par le club lillois, ainsi que de la confiance accordée par une marque sportive majeure dans son projet ».

« Nous sommes deux grands challengers du football, deux « game changers », et outre nos valeurs communes et la belle relation qui nous lient déjà, nous partageons des ambitions fortes sur et en dehors du terrain » ajoute Olivier Létang, Président du LOSC, dans un communiqué. « Dans une période ou la crise sanitaire et économique nous impose de nous réinventer, nous avons avec New Balance pour ambition d’innover et d’apporter un vent de fraicheur. Ce partenariat est puissant et ambitieux, et permettra au LOSC de développer, au-delà de ses gammes de produits et du merchandising du club, son activité marketing, son image et sa visibilité en France et dans le monde. »

« Nous restons extrêmement ambitieux pour l’avenir et allons redéfinir ensemble avec le LOSC la signification d’un équipementier sportif » ajoute Kenny McCallum, General Manager de New Balance Football.

Pour rappel, New Balance sera le prochain équipementier de l’AS Roma dès la saison 2021-2022. Un contrat officialisé il y a quelques semaines.