Football – Mastercard nouveau sponsor maillot de l’Olympique Lyonnais féminin

Aujourd’hui, Mastercard a officialisé l’extension de son partenariat signé en 2019 avec l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais.

Dans le cadre de ce nouvel accord, Mastercard devient le sponsor maillot de l’OL féminin pour le Championnat de France (D1 Arkema) et succède ainsi à April qui passe Fournisseur Officiel de l’équipe.

« Comme en témoignent ses récents succès dans les compétitions nationales et européennes, l’OL continue d’être une figure de proue du sport féminin ainsi qu’une organisation avec laquelle nous sommes extrêmement fiers de travailler. Nous pensons qu’investir dans les pionnières du jeu et soutenir des modèles inspirants est essentiel pour que chacun puisse libérer son potentiel » commente Raja Rajamannar, Directeur Marketing et Communication monde chez Mastercard dans un communiqué.

🔴🟠 Le symbole @Mastercard est maintenant sur nos maillots 😁 Mastercard continue à nous soutenir & à créer des moments Priceless ! Rendez-vous sur https://t.co/lxGl7K7GLD pour gagner le maillot officiel de @OL@MastercardFR | Quantité limitée – Des exclusions s’appliquent pic.twitter.com/j3SJjd9co9 — Wendie Renard (@WRenard) September 4, 2020

Outre les maillots de match de D1 Arkema, le logo rouge et jaune de Mastercard s’affichera également sur la face avant des maillots d’échauffements. Une visibilité renforcée également auprès des fans qui achèteront le maillot domicile féminin puisque le logo sera floqué sur le réplica en vente.

Précisons enfin que pour la Ligue des Champions féminine, que le club vient de remporter pour la 7ème fois, Mastercard ne sera pas le sponsor maillot face mais se contentera de la manche des joueuses. La saison prochaine, les joueuses défendront leur titre européen avec Sword en sponsor principal.

A travers ce partenariat, Mastercard nourrira enfin son site priceless.com avec de nombreuses expériences autour du club et des joueuses. « Pour commencer, les joueuses de l’OL auront l’occasion de faire rêver des jeunes filles grâce à un programme de mascottes virtuelles où deux heureuses superfans pourront saluer leurs idoles depuis chez elles pendant que les joueuses entreront dans le stade pour leur premier match de la saison ce dimanche 6 septembre » précise le communiqué.