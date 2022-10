« Activez votre mode Mbappé » – Nike lance une nouvelle campagne promotionnelle avec un mini Mbappé sur Instagram

Cette semaine, Nike a dévoilé une nouvelle campagne promotionnelle autour de Kylian Mbappé en créant un « Lil Mbappé ».

Avec un « mini-moi » cartoonisé de l’attaquant du PSG, la marque au swoosh prend le contrôle de la page Instagram de Nike Football pour engager sa communauté.

« Activez votre mode Mbappé » (Engage your Mbappé Mode). Voilà la dernier slogan de Nike déjà aperçu il y a quelques mois. Pour cette campagne publicitaire, la marque américaine décide de toucher un public jeune avec Mbappé en tête d’affiche.

Dans la vidéo ci-dessous, on voit le numéro 10 des bleus être analysé dans un laboratoire pour créer une mini version de lui, le « Lil Mbappé ». Le but de cette pub ? Que le mini Kylian nous aide à aller plus vite à travers des questions/réponses sur Instagram. En dévoilant, aussi, certains secrets de l’entraînement de l’attaquant du PSG.

Pour participer à cette activation, il vous suffit d’envoyer un message à la page Nike Football sur Instagram. Une fois la conversation lancée, une série de challenges, de quiz et de petits jeux sont envoyés pour qu’elle puisse s’amuser.

L’occasion pour Nike et le footballeur d’encourager les enfants à jouer et à bouger. La marque au swoosh se réjouit également de la façon dont ils repoussent les limites de la communication avec leurs clients, les rapprochant de leur personnalité préférée. Pour maximiser la visibilité de l’opération et de la campagne conçue par l’agence Wieden+Kennedy, des affiches promotionnelles ont été collées aux murs des villes de Paris et Londres.

Les gens l’appellent l’idole des jeunes

Encore une fois Kylian Mbappé se place en idole des jeunes. En effet, ce n’est pas la première fois que le natif de Bondy et son équipementier souhaitent toucher le jeune public. En 2021, Nike avait lancé « Engage le mode Mbappé ». Une campagne qui imaginait ce que le Mbappé qui se cachait à l’intérieur de chaque enfant faisait pour, déjà, les aider à s’amuser et à aller plus vite.

Les récentes rumeurs d’un départ du Paris Saint-Germain n’ébranlent pas le statut de Kylian Mbappé chez Nike. Il est LA star de la marque américaine, mais aussi la tête d’affiche parfaite pour toucher les jeunes.

