adidas dévoile les nouveaux maillots 2021-2022 de l’Olympique Lyonnais

aujourd’hui, adidas a dévoilé les nouveaux maillots de l’Olympique Lyonnais pour la saison 2021-2022.

Pour le maillot domicile, la marque aux trois bandes et l’OL misent sur le retour de la bande verticale rouge et bleue sur la face avant, alignée sur la gauche du maillot englobant ainsi le blason du club. Un jersey qui sera porté pour la première fois ce dimanche pour la dernière journée de Ligue 1 Uber Eats contre l’OGC Nice.

« En référence aux maillots des années 70, repris depuis la décennie 2000, les Gones arboreront l’année prochaine une tenue domicile blanche habillée d’une bande verticale rouge et bleue, un marqueur fort de l’identité de l’OL » précise le communiqué. « Synonyme de beauté, de magie et de transmission du patrimoine, cette bande symbolise l’héritage du jeu à la lyonnaise à l’image des joueurs qui l’ont portée : Serge Chiesa, Fleury Di Nallo, Bernard Lacombe, Sonny Anderson, Sidney Govou ou encore Juninho. Le lion de la ville et du club vient orner cette mythique bande verticale en ton sur ton afin d’affirmer l’identité lyonnaise du maillot. Quant aux épaules, elles sont habillées des trois bandes d’adidas en rouge. Un col racé amène une touche d’élégance à la tenue. Cette dernière est fabriquée à partir de Primegreen, une série de matériaux haute performance, recyclée à 100% ».

Concernant les sponsors, Emirates sera sur la face avant du maillot de l’équipe masculine (contrat 2020-2025) et Mastercard sur celui des féminines (depuis 2020).

Pour le maillot extérieur 21-22, adidas et l’OL mise sur un maillot rouge inspiré « du street art et de la mode » selon les intéressés. Des imprimés fleuris viennent ainsi donner du dynamisme au jersey. Ce maillot sera porté pour la première fois ce soir par les joueuses de l’OL contre Bordeaux