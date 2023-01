adidas sème le trouble entre New Balance et l’AS Roma

Partenaires depuis 2021-2022, l’AS Roma et New Balance seraient en plein procès en raison d’un accord entre adidas et les Giallorossi.

De toute façon, ça ne devait pas durer longtemps. Le contrat qui lie la Roma avec la marque américaine devait durer 2 ans et se terminer ainsi le 30 juin 2023. Mais la fin de leur collaboration pourrait être entachée par une affaire judiciaire. Comme le rapporte le média italien Calcio & Finanza, une procédure devant la Chambre de Commerce international aurait actuellement lieu.

NB reproche au club de la capitale italienne d’avoir un accord avec adidas. De nombreuses rumeurs et articles attestent que la marque allemande sera l’équipementier du club la saison prochaine, ce qui n’a jamais été démenti par la Roma. Or, dans le contrat actuel entre New Balance et le club, une clause stipule qu’un renouvellement s’activerait dans le cas où New Balance proposerait une offre au moins égale à celle d’un concurrent, la célèbre clause de « matching ». Ainsi, NB aimerait obtenir devant la justice une année supplémentaire en tant qu’équipementier du club.

Du côté romain, on imagine que le club préférerait avoir un équipementier du statut d’adidas pour obtenir plus de visibilité marketing et d’exposition (et donc plus de maillots vendus ?). D’autant plus que l’un des principaux ambassadeurs de la marque et récent champion du monde, Paulo Dybala évolue depuis une saison sous les couleurs du club.

Un maillot qui s’inspire des 90’s

Entre-temps, le site Footy Headlines, spécialiste pour dévoiler les maillots en avant-première, a fait fuiter la future tunique de la Roma fait par adidas. Le site a précisé être en mesure de « divulguer » ce maillot, mais a cependant ajouté qu’il n’était « pas sûr à 100% qu’adidas puisse devenir le nouvel équipementier de la Roma à partir de la saison 2023/2024 ».

Ce maillot, s’il venait à sortir, s’inspire du design de celui de 1992/1994. À l’époque, adidas s’occupait des tuniques de l’AS Roma et New Balance n’était pas encore présent dans le monde du football.

