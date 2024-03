AliExpress nouveau partenaire e-commerce de l’UEFA Euro 2024 « a investi des millions d’euros pour récompenser les consommateurs »

AliExpress devient le partenaire e-commerce officiel de l’UEFA Euro 2024 et proposera des offres spéciales pour « connecter les consommateurs au football ».

« Nous sommes heureux d’être l’un des partenaires officiels de l’UEFA EURO 2024. Alors que l’Europe se prépare avec enthousiasme à accueillir cet événement sportif, nous souhaitons créer encore plus de partage ente les fans de foot, avec des offres exceptionnelles sur une vaste sélection de produits populaires et tendance, ainsi que des jeux interactifs et la chance de gagner des prix » s’exclame Gary Topp, directeur commercial d’AliExpress pour l’Europe, dans un communiqué.

Marketplace internationale de vente au détail, AliExpress réalise un joli coup en devenant le premier partenaire e-commerce officiel de l’Euro 2024. Avec un investissement de plusieurs millions d’euros, la plateforme promet « des prix réduits dans des catégories clé, des jeux interactifs et la possibilité de remporter des récompenses exclusives, dont des billets pour les matchs ». Un partenariat qui vient renforcer la stratégie d’investissements d’AliExpress en Europe.

