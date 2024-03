Partenaire officiel du championnat d’Europe de football 2024 qui se jouera en Allemagne cet été, Lidl active son partenariat avec la « Lidl Kids Team ».

Dans l’euphorie des Jeux Olympiques de Paris 2024, on l’avait presque oublié. Pourtant, l’Euro aura bien lieu en 2024 du 14 juin au 14 juillet, et de ça, Lidl ne compte pas passer à côté. Partenaire officiel de la compétition, l’entreprise d’origine allemande a déjà commencé sa communication de l’Euro qu’elle vivra ainsi à domicile.

Pour faire vivre son partenariat, Lidl a annoncé la mise en place du programme « Lidl Kids Team » qui offrira à 1 100 enfants, dont 33 français de 6 à 10 ans, la possibilité d’accompagner les joueurs lors de leur entrée sur le terrain. Les enfants porteront une tenue aux couleurs de la marque dont le logo sera affiché à côté de celui de l’Euro 2024 sur la manche gauche.

« Les derniers détails concernant le design du maillot porté par les enfants sont en train d’être finalisés. Il sera identifiable à Lidl très facilement »

« C’est la deuxième fois que Lidl participe au recrutement d’enfants accompagnant des joueurs sur le terrain. La première fois, c’était lors du Championnat d’Europe de handball masculin qui vient de se dérouler en Allemagne » nous précise Benjamin Lucas, chef de projet sponsoring Lidl France. « Au-delà de la mise en avant de l’enseigne, c’est aussi un moyen de faire passer un message particulièrement important pour les enfants : l’importance de manger sainement grâce à des fruits et légumes de qualités. Enfin, ce programme Lidl Kids Team permet de rendre le sport accessible et de faire vivre une expérience unique à des enfants ».

Un dispositif qui permettra à Lidl de s’offrir une visibilité intéressante sur les pelouses des matchs de l’UEFA Euro 2024. « Les derniers détails concernant le design du maillot porté par les enfants sont en train d’être finalisés. Il sera identifiable à Lidl très facilement » ajoute Benjamin Lucas. Le logo de l’enseigne, comme le suggère les visuels, sera-t-il bien présent sur la manche pendant la compétition ?

« En travaillant avec l’UEFA, nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos clients l’expérience d’une vie à travers le programme Lidl Kids Team. Nous souhaitons montrer à nos clients que nous sommes dans leur équipe. Que cela soit pour trouver les meilleurs prix possibles pour que leurs courses soient plus abordables, pour leur offrir les fruits et légumes les plus frais, ou encore pour leur donner accès à un des plus grands tournois de football, nous sommes à leurs côtés. » ajoute Michel Biero, président de Lidl France, dans un communiqué.

Une campagne de recrutement lancée le 11 mars

Lidl lance ainsi un jeu concours où les parents peuvent inscrire leurs enfants et promet de couvrir l’ensemble des frais de déplacement.

Les inscriptions au concours sont ouvertes du 11 mars 2024 au 7 avril 2024. Les gagnants seront informés par Lidl France à partir du 18 avril 2024. Et Lidl ne va pas s’arrêter là puisque plus tard dans l’année, la marque va également faire gagner des places à ses clients. « Une campagne de communication 360 va sortir à partir du 11 mars. Nous allons communiquer sur la Lidl Kids team dans la presse, en télé, en DOOH, dans le prospectus papier et digital, sur l’application Lidl Plus et bien sûr sur les réseaux sociaux » ajoute LIDL.

Lors du dernier Euro 2020, c’est la société Just Eat qui était associée au programme des players escorts.

À lire aussi