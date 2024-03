Après la Formule 1, Liberty Media en passe de racheter le MotoGP et Dorna Sports pour 4 milliards d’euros

Après avoir racheté la Formule 1 il y a quelques années pour 8,5 milliards de dollars (dont 4,1 milliards de dettes), Liberty Media serait sur le point de faire l’acquisition du MotoGP qui appartient à Dorna Sports.

Selon Motorsport.com, Liberty Media a finalisé « il y a plusieurs semaines », le rachat Dorna Sports, promoteur du MotoGP mais également du WorldSBK et du MotoE.

Pour le média spécialisé, les deux parties comptaient officialiser la nouvelle avant le Grand Prix du Qatar mais des inquiétudes subsistaient quant à une intervention de la Commission Européenne, en charge d’analyser les pratiques anticoncurrentielles, « ce qui a temporairement gelé le projet d’annonce ».

De son côté, le Financial Times a également affirmé que l’affaire était conclue avec un montant de l’ordre de 4 milliards d’euros. Motorsport.com rappelle que par le passé, le fonds d’investissement CVC Capital Partners a déjà détenu la F1 et le MotoGP mais a été contraint par le gendarme européen de se séparer de l’un des deux, en l’occurence le MotoGP, en 2006.

Selon le site dédié au sport automobile, les dirigeants de Dorna Sports ont également eu une marque d’intérêt de la part d’autres acteurs comme Qatar Sports Investments ou encore TKO, le groupe qui détient notamment l’UFC et la WWE.

En 2022, Dorna Sports a réalisé un chiffre d’affaires de 474,8 millions d’euros. Les actionnaires actuels sont Bridgepoint (environ 40%) et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (CPPIB) avec 38%. Les deux sociétés sont associées à travers Global Racing LX2, une société enregistrée au Luxembourg. Les 22% restants sont répartis entre Carmelo Ezpeleta, qui occupe le poste de directeur général et agit comme promoteur du championnat depuis 1992, et un petit groupe de dirigeants.

En France, le MotoGP est diffusé sur CANAL+ tout comme la Formule 1. La chaîne cryptée détient actuellement les droits du championnat du monde de moto jusqu’au moins 2029.

