À l’occasion de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, la LFP mobilise la Ligue 1 et la Ligue 2 avec « un message clair et ferme ».

Lors de la 27e journée de Ligue 1 et de la 30e de Ligue 2, tous les joueurs porteront un t-shirt floqué d’un logo spécialement créé par Cyril Hucleux.

Les logos des deux championnats seront exceptionnellement noirs pour l’occasion, tout comme l’ensemble des drapeaux de compétitions, poteaux de corners et toblerones. Les arbitres, les entraîneurs ainsi que les délégués porteront un brassard spécial alors que des officiels et des journalistes sont invités à porter un pin’s.

Au stade, tout sera pensé pour mettre en avant ce dispositif. Des panneaux « Dégageons le racisme » vont être mis en avant alors qu’une bâche géante va être déployée sur le rond central avant le début des matchs de Ligue 1 Uber Eats. Les diffuseurs des matchs vont également afficher ce message qui sera également visible sur les panneaux LEDs des stades.

Dans les stades et sur les téléphones

Le 3 avril prochain, une vente aux enchères sera organisée pour vendre les maillots portés par les joueurs des clubs français. Dont l’ensemble des bénéfices seront reversés aux quatre associations : la Licra, la Fondation pour le sport inclusif, Foot Ensemble et Her Game Too, avec lesquelles la LFP à l’habitude de collaborer.

En terme digital, la LFP va aussi grandement communiquer cette semaine. Des partenaires de la ligue accompagnent cette campagne. Dont Uber Eats, qui diffusera ses messages LEDs aux couleurs de l’opération, Mon Petit Gazon, qui lancera un maillot « Dégageons le racisme » que les joueurs pourront débloquer, porter « avant qu’un de ceux l’ayant porté ne soit tiré au sort pour remporter le maillot de son club de cœur ». Ou encore EA Sports, puisque la campagne sera aussi « déployée sur les terrains virtuels, via le jeu vidéo EA SPORTS FC 24 ».

