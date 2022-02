Qatar Sports Investments (QSI) et Nasser Al-Khelaifi officialisent la création d’un nouveau circuit professionnel de padel dès 2022

En ce 1er février 2022, la Fédération Internationale de Padel (FIP) officialise la création d’un nouveau circuit international professionnel de padel en partenariat avec Qatar Sports Investments (QSI).

Dans le détail, ce nouveau circuit proposera un calendrier de compétitions internationales et nationales avec notamment 4 évènements de première catégorie (Majeurs), à l’image des tournois du Grand Chelem en tennis.

La somme de 525 000€ de prize money était évoquée pour chaque Majeur selon Padel Magazine il y a quelques jours.

« 10 tournois sont prévus à minima en 2022 et 2023, avec un premier tournoi majeur attendu dès le mois de mars, auxquels succéderont plus de 25 tournois par an d’ici 2024. L’ensemble des détails additionnels tels que les dates, lieux, prize money, sponsors et diffuseurs seront dévoilés prochainement » précise un communiqué.

Précisons que ce circuit a reçu l’appui des principaux joueurs internationaux représentés par l’Association des joueurs professionnels (Professional Players Association – PPA). Une officialisation qui vient confirmer les fuites sur le sujet ces dernières semaines.

Pour gérer ce circuit, une nouvelle entité commerciale a été créée. Cette dernière s’occupera notamment d’affiner le business model (droits TV, OTT, sponsoring, prize money…), d’organiser les tournois mais également d’oeuvrer à la visibilité mondiale du padel. Ces dernières années, la FIP a mis en oeuvre des projets ambitieux pour que ce sport intègre les Jeux Olympiques dès Los Angeles 2028. Concernant la gouvernance, les représentants des joueurs siégeront au sein de différents comités de cette nouvelle entité commerciale.

« Le monde n’a vu que la partie émergée de l’iceberg de ce que le padel peut accomplir sur la scène mondiale » – Nasser Al-Khelaifi

« Le monde n’a vu que la partie émergée de l’iceberg de ce que le padel peut accomplir sur la scène mondiale. Les joueurs de padel comptent parmi les sportifs les plus talentueux et inspirants du monde du sport » précise Nasser Al-Khelaifi, Président de Qatar Sports Investments ou encore du Paris Saint-Germain et de beIN Media Group. « Il est temps que ce sport spectaculaire et ses incroyables athlètes soient présentés aux supporters du monde entier, et que ce sport atteigne enfin son potentiel commercial et sportif sous la direction et la gouvernance de la Fédération internationale de padel. QSI est fier de construire et de façonner l’avenir à long-terme du padel – et de créer quelque chose d’unique pour les supporters – en partenariat avec la Fédération et ses joueurs. »

Reste à savoir si ce circuit réussira à devenir la référence des joueurs et des fans qui suivent les différentes compétitions existantes. Rappelons qu’il existe aujourd’hui le World Padel Tour, le circuit principal dans lequel évolue les meilleurs joueurs et joueuses. Il y a quelques jours, la communauté padel en France se réjouissait du premier tournoi WPT organisé en juin prochain à Toulouse. Il y aura-t-il de la place pour ces deux acteurs ? Comme nous l’expliquait il y a quelques jours Franck Binisti, fondateur de Padel Magazine, ce sont les joueurs qui détiennent la clé aujourd’hui.

« Ce n’est pas exagéré d’admettre que cette nouvelle entité est une réelle transformation pour le padel. Notre sport favori atteindra de nouveaux sommets grâce au rôle actif des joueurs dans la définition de l’avenir de ce sport, tout en étant réglementé et géré par l’instance exécutive du padel mondial, la FIP. Enfin, grâce à QSI, notre sport et nos joueurs bénéficieront de l’investissement, du soutien, de l’expertise et du savoir-faire nécessaires pour porter le padel sur la scène internationale – là où il a sa place » ajoute Alejandro Galán, président de l’Association des joueurs professionnels (PPA) et meilleur joueur actuel sur le WPT.

Pour la Fédération Internationale, cette annonce est évidemment historique. Mais pourquoi QSI n’a-t-il pas lancé ce nouveau circuit de manière indépendante sans cette institution ? “Aujourd’hui est un jour historique pour le padel qui, pour la première fois, va devenir entièrement réglementé et professionnalisé à l’international. Enfin, notre sport à la liberté de façonner son destin, et sous la gouvernance de la FIP, nous développerons ce sport aux quatre coins du monde à tous les niveaux – tant pour les débutants, amateurs, jeunes et professionnels du Padel » ajoute Luigi Carraro, Président de la Fédération internationale de padel (FIP). « Aujourd’hui est également un jour historique pour nos joueurs et nos fédérations nationales, qui seront pour la toute première fois placés au coeur du développement de ce sport. Et nous ne pouvons pas être plus chanceux d’avoir un partenaire stratégique aussi expérimenté, innovant et créatif que QSI, qui saura mener ce sport vers les plus hauts niveaux d’excellence et de succès, tant sur le terrain qu’en dehors. Il ne pourrait pas y avoir de moment plus excitant pour le padel.”

Mediapro récupère les droits TV internationaux du World Padel Tour

Ajoutons que ce matin, en parallèle à cette annonce, le World Padel Tour a de son côté annoncé la signature d’un contrat avec Mediapro qui fait l’acquisition des droits TV internationaux du circuit. Reste à savoir si ce contrat permettra au World Padel Tour d’augmenter ses revenus et d’en faire bénéficier rapidement les joueurs et les joueuses. « Je suis convaincu que nous verrons très bientôt les fruits de cette alliance » a précisé Mario Hernando, le Directeur Général du World Padel Tour.