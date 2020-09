Après BMW, la Fédération Française de Rugby accueille de nouveau Renault comme Partenaire Automobile

Partenaire de la Fédération Française de Rugby de 2008 à 2012, Renault est de retour aux côtés du XV de France.

Certainement motivé par la perspective de la Coupe du Monde de Rugby 2023 organisée en France, Renault a signé un nouveau contrat sponsoring de 4 ans avec la FFR (2020-2023). Dans le détail, le constructeur automobile devient Partenaire Officiel, le second rang des partenaires.

Pour rappel, le précédent partenaire automobile de la FFR depuis 2013 était BMW qui a résilié son contrat un an avant le terme. En début d’année 2018, BMW avait été impliquée malgré elle – semble-t-il – dans une « affaire » Bernard Laporte soulevée par L’Equipe. Un bad buzz, associé à l’arrivée d’Altrad comme sponsor maillot contrariant les partenaires de la FFR, qui a certainement scellé l’avenir du partenariat entre BMW et la FFR.

« Ce partenariat, signé en début d’année, va maintenant pouvoir prendre toute son ampleur avec la reprise du rugby et des matchs internationaux, et sera mis à l’honneur par Renault dès le mois d’octobre au travers des Portes Ouvertes et d’une large campagne de communication placés sous le signe du Rugby » précise le communiqué.

Pour accompagner cette officialisation, Renault et la FFR ont réalisé une vidéo promotionnelle mettant en scène Raphaël Ibanez, Manager du XV de France, dans un vestiaire pour une causerie à des salariés de la marque au losange.

« Renault et le rugby, c’est d’abord une affinité et une proximité de longue date entre notre réseau commercial et de nombreux clubs partout en France, que confirme aujourd’hui ce nouveau partenariat fédéral » précise Ivan Segal, Directeur Commercial France de Renault, dans un communiqué. Une prise de parole dans le sport tricolore qui viendra en complément de celle autour du sponsoring du PSG.