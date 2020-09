La Premier League signe un nouveau partenariat de diffusion avec Tencent Sports en Chine

Aujourd’hui, la Premier League a officialisé la signature d’un partenariat avec Tencent Sports. La plateforme digitale dédiée au sport retransmettra la saison 2020-2021 du championnat d’Angleterre.

A partir de samedi 19 septembre, les fans vont pouvoir regarder les 372 matchs de Premier League restants de la saison en direct.

Tencent proposera un peu plus de la moitié des matchs gratuitement et le reste en payant. Tencent utilisera ses différentes plateformes comme WeChat, QQ.com, Tencent Video, Penguin Live App, Tencent News App, Tencent Sports App et Kan Dian pour mettre en avant les dernières news des clubs et des joueurs. Pour la première fois, les clubs pourront partager de courtes séquences pendant les matchs pour engager leurs communautés de fans en Chine.

Pour rappel, la Premier League et le diffuseur chinois PPTV ont mit fin prématurément à leur contrat il y a plusieurs jours, mettant en « péril » les recettes des droits TV à l’international. « La Premier League va continuer à explorer d’autres opportunités pour une diffusion de en clair de ses matchs en Chine pour la saison 2020-2021 » précise une communiqué.