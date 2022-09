Football – adidas prolonge son contrat d’équipementier avec Arsenal jusqu’en 2030

Redevenu équipementier d’Arsenal en 2019, adidas officialise la prolongation de son contrat avec le club de Premier League jusqu’au moins 2030.

« Le travail que nous avons accompli avec Arsenal a ouvert de nouvelles voies dans les partenariats de football, à la fois sur et en dehors du terrain, Arsenal continue d’être à la pointe du sport » précise le directeur général d’adidas, Kasper Rorsted, dans un communiqué.

Précisons que ce contrat d’équipementier maillot concerne l’équipe masculine et féminine d’Arsenal.

Always forward. Together ⚡️

We are delighted to announce our partnership with @adidasfootball has been extended until 2030 🤝

— Arsenal (@Arsenal) September 30, 2022