Interview – Pourquoi la marque YOP mise sur la NBA et Rudy Gobert

Cette saison, la marque de yaourts à boire YOP s’est associée à la NBA et au joueur Rudy Gobert, sportif français le mieux payé de l’histoire avec un contrat actuel évalué à 205 millions de dollars sur 5 ans.

Pour en savoir un peu plus sur ces deux partenariats complémentaires, nous avons posé quelques questions à Myriam Riedel-Kienzi, Directrice marketing de Yoplait France appartenant au groupe General Mills.

Sport Buzz Business : Yoplait dans le sponsoring sportif, c’est une première ?

Myriam Riedel-Kienzi : A ma connaissance c’est effectivement un première pour Yoplait, en tout cas à un tel niveau comme la NBA et un sportif d’une telle envergure que celle de Rudy Gobert.

SBB : Pourquoi avoir choisi la NBA et pas un autre sport ou championnat ?

MRK : Nous visons les ados. On souhaite les encourager à suivre leur propre chemin, leur dire que tout est possible et qu’il n’y a pas de limite. Lorsque nous avons rencontré la NBA, nous nous sommes rapidement rendus compte que nous avions des valeurs en commun. On souhaitait mettre en avant l’esprit d’équipe, le respect, l’intégrité. En NBA, on voit des histoires de joueurs qui ont commencé dans des petits clubs et arrivent dans le championnat puis deviennent All Star, comme Rudy Gobert. La NBA est une ligue mondiale et le basket plait aux adolescents, pour la marque ça faisait du sens. Mais pour moi, la NBA c’est un lifestyle, on a signé le partenariat sportif mais aussi tout l’univers qui va avec, les valeurs sont très positives.

SBB : Comment se sont passées les discussions avec la NBA ?

MRK : Ca été très vite. En décembre 2019, nous avons décidé de nous associer au NBA Paris Game 2020 organisé le 24 janvier. C’est la NBA qui nous a contacté. L’équipe de NBA Europe, qui a ses bureaux à Londres, comporte quelques français, ils connaissaient la marque YOP (rires). J’ai assisté au match et j’ai été bluffé par le spectacle offert. Nous avions notamment offert des places à nos consommateurs et proposé des cliniques avec des stars de la NBA.

SBB : Cette première vous a donc convaincu d’aller plus loin avec la ligue.

MRK : Oui exactement. Nous avons signé pour cette saison, reconductible, nous sommes en train de discuter avec la NBA pour une potentielle reconduction…

SBB : Quelles sont les chiffres NBA qui vous ont convaincu ?

MRK : Le nombre de fans en France, 8,5 millions en France, montre la puissance de la NBA. L’autre attrait, c’est que ça cible les ados mais pas que ! Lorsqu’on vend du YOP, il faut s’adresser aussi aux parents qui sont aujourd’hui la « Jordan Generation ». Ce que je trouvais intéressant, c’est que les valeurs fonctionnent et parlent à nos deux cibles.

SBB : Pour activer votre partenariat, vous avez notamment lancé une bouteille avec le logo NBA, avez-vous des chiffres concernant cette initiative ?

MRK : Nous nous sommes engagés sur un certain nombre de bouteilles avec la NBA, 107 millions sur un an.

SBB : En avril, vous avez également lancé une seconde série en édition limitée avec Rudy Gobert, votre ambassadeur depuis quelques mois.

MRK : Oui sur nos best seller à savoir les grandes bouteilles de YOP fraise, vanille et framboise, nos 3 meilleures références. Ce n’était pas possible de l’imaginer sur nos petites bouteilles (rires). Au total, nous prévoyons 8,5 millions de bouteilles à son effigie.

Sur la bouteille, les consommateurs sont invités à participer à un instant gagnant grâce à code à utiliser sur un site internet dédié pour tenter de gagner différents lots NBA. L’objectif est de pouvoir engager les jeunes autour de ce partenariat. Notre contrat avec Rudy a été signé pour cette saison également. En tant que marque, on se doit d’être cohérent dans ce qu’on fait… Les deux (Gobert et la NBA) sont complémentaires pour la marque.

SBB : Concernant Rudy Gobert, vous activez également ce partenariat en remettant une dotation financière à sa fondation qui dépend de ses performances sur les parquets, pouvez-vous nous expliquer la mécanique ?

MRK : Nous avons effectivement mis en place des actions solidaires pour sa Fondation. Pour chaque contre à domicile, 500€ sont versés pour soutenir des programmes d’aide à l’enfance en France ainsi que des actions encourageant la pratique des activités sportives et de loisirs. Rudy Gobert est très engagé dans sa Fondation… Il est très jeune et être aussi engagé, c’est assez impressionnant ! La cagnotte est à 42 000€, je lui souhaite d’aller jusqu’à 50 000€ !

SBB : Etes-vous accompagné par une agence conseil ?

MRK : Nous avons tout fait en interne et pour les activations nous travaillons avec l’agence Pschhh.

SBB : Justement, vous avez lancé des choses sur le digital, notamment Instagram, en quoi consiste ces activations ?

MRK : Nous avons lancé « change le game » en franglais, une opération qui se termine au mois de juin. YOP défi les ados et les parents dans des challenges pour gagner des dotations et notamment une rencontre avec Rudy. L’idée est de les engager là ou ils sont, à savoir les réseaux sociaux.

SBB : En tant que Directrice Marketing, ces partenariats vous donnent satisfaction également sur le plan humain ?

MRK : Honnêtement, c’est vraiment top lorsqu’on trouve des personnes qui partagent des valeurs communes avec la marque. Ce partenariat me rend fière ainsi que toute l’équipe. L’objectif est de partager des valeurs positives aux adolescents, ce n’est pas une période facile pour eux en ce moment… Le parcours de Rudy Gobert est inspirant, il n’a pas toujours tout réussi ce qui montre que quand on se donne les moyens on peut y arriver.