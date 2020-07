Baseball – Fox Sports utilise des « Fans Virtuels » animés pour remplir les tribunes des matchs de MLB

Pour palier l’absence de spectateurs dans les stades pour la reprise de la Major League Baseball (MLB) post Covid-19, la chaîne Fox Sports fait appel à la technologie pour remplir les tribunes avec des fans virtuels.

Ce week-end, le diffuseur américain a testé les « Virtual Fans » pour remplir les tribunes des ballparks. Comme en Espagne et son championnat de football, les téléspectateurs américains ont pu découvrir un dispositif venant enrichir l’expérience visuelle. Contrairement à LaLiga qui utilisait du statique pour un rendu minimaliste, le public est cette fois-ci beaucoup plus qualitatif et animé. Un public virtuel capable notamment de faire la « Ola » (wave).

Le rendu pendant la diffusion samedi.

No fans? Not on FOX Sports. Here's a first look at our latest broadcasting innovation: virtual fans. pic.twitter.com/vri4BO6vzb — FOX Sports (@FOXSports) July 25, 2020

Ben Gamel with a 2-run triple off of Yu Darvish to put the @Brewers up 3-1! pic.twitter.com/9gx3MqeLAG — FOX Sports (@FOXSports) July 25, 2020

Outre les fans virtuels, des supporters en carton ont également été placés sur certains sièges.

This Will Smith home run ball nearly took the head off of a fan cutout in the outfield seats 😅 pic.twitter.com/CHpELn8ptW — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) July 25, 2020

Un travail de « Fans Virtuels » réalisé avec Silver Spoon Animation et SMT utilisant le logiciel Pixatope.