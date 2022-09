Basket – Human Immobilier nouveau sponsor au dos du maillot du Limoges CSP

Cette semaine, le Limoges CSP a officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec Human Immobilier.

Dans le cadre de cet accord signé pour deux saisons (2024), la société sera visible au dos du maillot domicile et extérieur pour les matchs de Betclic Elite et de BCL. Un espace qui n’était pas occupé la saison dernière. Par le passé, le club a arboré le logo de Renault Trucks Defense à cet emplacement.

En outre, le logo Human Immobilier bleu et blanc sera également présent sur le parquet du Palais des Sports de Beaublanc au niveau des ronds de raquette.

« Le groupe Human Immobilier est fier d’accompagner le Limoges CSP, un club authentique, familial où la passion est à son paroxysme. Un engagement fort pour le groupe qui s’inscrit dans notre volonté de s’engager au coeur du sport » explique Benjamin Salah, Directeur général de Human Immobilier. « Nous avons hâte de découvrir la cathédrale du basket français. Dès la semaine prochaine, nous serons ensemble avec les équipes à Beaublanc lors du premier match à domicile. »

En rejoignant le Limoges CSP, le réseau d’agences immobilières (plus de 500 à travers la France, majoritairement dans le Sud Ouest) s’offre un nouvel asset dans le sport qui lui permettra de développer sa notoriété et son image de marque dans l’hexagone et en local. Cette saison, les matchs du championnat de France seront diffusés sur LNBTV, beIN SPORTS et France 3 Régions.

Outre le club de basket, Human est également partenaire de l’UBB en rugby (TOP 14) ou encore partenaire-titre (Naming) du tournoi du World Padel Tour de Toulouse dont la première édition a eu lieu en juin.

HUMAN Immobilier au cœur du Limoges CSP 💚 Passion, authenticité, unité, engagement, solidarité… Autant de valeurs partagées qui ont motivé l’écriture d’une histoire commune. La marque nationale entre dans le Top 5 des partenaires du club 👉 https://t.co/WDm5u9wpqF pic.twitter.com/EMUTUqV0QC — Limoges CSP (@limogescsp) September 20, 2022

« Je suis à la fois heureuse et honorée que HUMAN Immobilier, un groupe national, ait rejoint l’aventure CSP. Nous nous sommes reconnus dans notre passion pour le sport mais aussi et surtout pour nos valeurs communes, l’aspect familial de l’entreprise… Dès notre rencontre, une relation profondément humaine s’est nouée entre nous. Un grand merci à eux pour leur soutien et leur confiance. » ajoute Céline Forte, Présidente du Conseil de surveillance et propriétaire du Limoges CSP.

Equipé par Craft, le club de basket a une nouvelle fois soignée la présentation de ses nouveaux maillots 2022-2023 avec un clip retraçant ses plus belles années. L’occasion bien évidemment de mettre en avant les principaux partenaires de Limoges présents sur les jerseys.

Le nouveau partenaire du club a certainement apprécié également la présentation des maillots faites sur la façade de la Mairie de la ville.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par HUMAN SPORT (@humansport___)

Sur les différentes tenues de cette saison 2022-2023, les autres partenaires du club visibles sont Intermarché (2024), Crédit Agricole, BigMat, PHM Group, Eiffage, Kiabi ou encore Maisons Arlogis.