Paris 2024 – Vous pouvez déjà racheter du mobilier d’occasion des JO avec Lyreco

Cette semaine, Lyreco a annoncé le lancement de la prévente du mobilier utilisé pour Paris 2024 afin de leur donner une seconde de vie.

Supporter officiel de Paris 2024, Lyreco fourni plus de 800 postes de travail sur plus de 170 sites de compétition et veut donc permettre à ce mobilier d’être réutilisé. Et pour ne pas perdre de temps, l’entreprise a décidé d’ouvrir cette prévente dès maintenant. Les 62 400 meubles qui serviront pendant les jeux sont vendus à des prix entre 30% et 50% moins chers.

Comptez 31,5€HT la chaise de seconde main ou encore 98€ HT pour le plus petit plateau en hêtre.

Des étagères ou encore des caissons fabriqués à 60% en France et à 100% en Europe sont également proposés. Grâce à ce partenariat avec Paris 2024, Lyreco veut se servir de l’événement comme d’un « levier pour propulser le développement à grande échelle du marché du mobilier de bureau d’occasion ».

Un dispositif qui profitera certainement aux entreprises soumises à la Loi AGEC, puisque depuis mars 2021, 20 % des achats de meubles de bureau doivent être de seconde main. À la fin des Jeux, 760 tonnes de marchandises (80% de ce volume représente du mobilier) seront récupérées par Lyreco.

Un procédé qui traduit de l’engagement de Paris 2024 a organiser un « modèle de Jeux différent, plus sobres et tout aussi spectaculaires ».

