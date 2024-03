Puma dévoile les maillots de ses équipes nationales pour l’Euro 2024

Après adidas et Nike, c’est au tour de Puma de dévoiler les nouveaux maillots de ses principales nations, et notamment celles qui participeront à l’UEFA Euro 2024.

On connaît désormais les maillots domicile et extérieur de la Suisse, de la Serbie, de l’Islande (pas qualifié pour l’Euro), de la République Tchèque et de l’Autriche, qui sera le premier adversaire des hommes de Didier Deschamps le 17 juin prochain.

Pour cet Euro 2024, Puma aura un total de 4 équipes. Une bataille des équipementiers remportée par Nike avec 9 sélections devant adidas et ses 6 équipes. Au total et comme le rapporte Footpack, 6 équipementiers différents habilleront les 24 nations cette année.

En terme de design, Puma est resté dans la sobriété voire dans la similarité car excepté l’Islande avec une tenue bleu, l’ensemble des maillots des autres sélections sont rouge. La teinte varie évidemment en fonction du pays et des détails ont été ajouté, mais le constat est le même pour les maillots extérieurs.

Cette fois-ci, on penche sur du blanc. Là encore, seule l’Islande se démarque avec un gris, mais l’ensemble de la collection reste dans le clair. Aucun risque donc pour Puma et c’est dommage puisqu’on aurait sûrement préféré une touche d’originalité ou du changement pour ces maillots qu’on a l’impression d’avoir déjà vu…

Les maillots sont en ventes depuis le 28 mars au prix de 95€ en version replica.

« RE:FIBRE », test à l’Euro avant un remodelage général

Au-delà de sa forte dominante rouge, ou blanche, cette collection de maillots d’équipes nationales a constitué un défi pour la marque au félin. Si les versions « Authentic » ont été fabriquées avec la technologie Ultrawave de Puma, tous les maillot « replica » ont été conçue à partir de la technologie « RE:FIBRE » propre à la marque.

Ce programme utilise n’importe quelle matière polyester, « des chutes d’usines aux articles défectueux en passant par les vêtements usagées » précise Puma, et en fait un nouvel article de la couleur souhaité. Ces maillots sont donc fabriqués à partir « d’au moins 95% de déchets textiles recyclés et d’autres matériaux usagés en polyester ». Et ce processus sera utilisé la saison prochaine pour l’ensemble des maillots replica des clubs que la marque équipe.

« Pour la première fois, les maillots Replica d’équipes nationales seront fabriqués à partir de la technologie RE:FIBRE. Mais ce n’est pas tout : dès la saison 2024/25, nos maillots Club Replica seront eux aussi fabriqués dans le cadre de l’initiative RE:FIBRE, qui rassemble une coalition de plus de 35 clubs et qui permettra de réaliser plus de trois millions de vêtements. Soit une manière plus circulaire et durable de produire des maillots de football » explique Nora-Sophie Lehmer, Senior Product Line Manager Teamsport Apparel Excellence.

