beIN SPORTS va diffuser la plus belle affiche du championnat de France de Volley pour la saison 2022-2023

Hier, beIN SPORTS France et la Ligue Nationale de Volley (LNV) ont annoncé la signature d’un accord de diffusion pour la saison 2022-2023.

Dans le détail, la chaîne diffusera en exclusivité la plus belle affiche de la Ligue A Masculine lors de chaque journée du championnat de France, généralement le vendredi soir. Les résumés des autres matchs seront disponibles sur le site et les réseaux sociaux de beIN SPORTS France. Sur les réseaux sociaux, la chaîne invite désormais les passionnés de volley à réagir autour du hashtag #LNVextra.

Une nouvelle qui devrait ravir les principaux sponsors de la Ligue et de ses clubs qui devraient gagner en exposition.

Pour rappel, la société In&OutStories (Arnaud Simon) conseille la LNV sur sa stratégie de reconquête digitale et TV et a joué son rôle pour que la Ligue retrouve une visibilité sur une Chaîne premium.

« Après 1 an sans diffusion TV, c’est un réel plaisir de retrouver la confiance d’un groupe de chaîne et une marque comme beIN SPORTS. Cela démontre la grande qualité de notre championnat masculin, qui a notamment su faire briller la France sur la scène européenne la saison dernière » précise Yves Bouget, Président de la LNV, dans un communiqué. « Cette diffusion sur une chaîne premium nous permettra de mettre un coup de projecteur sur le volley professionnel français. Bien entendu, cette dernière sera complétée par notre plateforme LNVtv afin de proposer aux aficionados de volley, l’ensemble des autres rencontres de nos passionnants championnats. »

🚨 A partir du vendredi 30 septembre tous les vendredis en prime time et en exclusivité @beinsports_FR proposera en direct la plus belle affiche de chaque journée du championnat de Ligue A Masculine de volley-ball @LNVofficiel #LNVextra — Florent Houzot (@florenthouzot) June 23, 2022

« beIN SPORTS est heureuse d’offrir à la LNV et aux supporters des clubs la diffusion du championnat de LAM sur ses antennes. En tant que diffuseur de l’élite française masculine de handball et désormais de volley, beIN SPORTS s’inscrit comme un acteur majeur de la promotion des championnats de France multisports en proposant une visibilité sur les antennes et les réseaux sociaux de la chaîne. » ajoute Martin Aurenche, Vice-President Sports Contents & Acquisitions de beIN MEDIA GROUP.

Diffuseur depuis cette saison de quelques matchs de Betclic Elite, le championnat de basket n’est pas cité par Martin Aurenche dans la citation ci-dessus. Le contrat sera-t-il reconduit la saison prochaine ? En attendant, le match 5 des finales LNB entre LDLC ASVEL et l’AS Monaco sera diffusé sur beIN SPORTS ce samedi 25 juin à 20h30.