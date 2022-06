NFT – Cristiano Ronaldo signe avec Binance

Aujourd’hui, Binance a officialisé la signature d’un partenariat avec Cristiano Ronaldo.

A travers cet accord pluriannuel, CR7 et la plateforme proposeront des collections de NFT autour du portugais. « Ma relation avec les fans est très importante pour moi et l’idée d’apporter des expériences et un accès sans précédent via cette plateforme NFT est quelque chose que je voulais », a déclaré Ronaldo dans un communiqué. « Je sais que les fans vont apprécier la collection autant que moi. »

Proud to be partnering with @binance

Together we’ll give you the opportunity to own an iconic piece of sports history.

I’m excited to take this journey with all of you. Let’s change the NFT game with #Binance. pic.twitter.com/SNSCMHggct

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 23, 2022