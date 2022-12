BKT invite près de 1000 enfants à plusieurs matchs de Ligue 2

À l’occasion de la reprise du championnat, BKT et tous les clubs de Ligue 2 ont invité près de 1000 enfants soutenus par la Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfant (CNAPE) à voir plusieurs matchs de Ligue 2.

En collaboration avec les 20 clubs de Ligue 2, BKT va donc inviter 971 enfants à assister à plusieurs matchs de 16e et 18e journées, qui auront lieu les lundi 26 décembre 2022 et mardi 10 janvier 2023. Une opération qui se tiendra pour la deuxième année consécutive. Les enfants invités font partie d’associations de « solidarité pour l’enfance » qui sont ainsi soutenues par la CNAPE. Chaque enfant accompagné de son éducateur ira voir un match du club de sa région.

« Nous sommes vraiment heureux de renouveler cette expérience, qui l’année dernière avait déjà donné de belles émotions aux enfants de toute la France. En tant que partenaire de la Ligue 2 BKT, il est de notre responsabilité d’offrir la chance à chacun de venir découvrir notre championnat. » À ainsi déclaré Lucia Salmaso, Directeur Général de BKT Europe.

Des engagements qui sont de plus fréquents cette année. Le 20 novembre dernier, pour la journée internationale des droits de l’enfant, un autre événement en soutient aux enfants avait eu lieu. La LFP, mais également tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, s’étaient mobilisés aux côtés de la CNAPE pour sensibiliser le grand public à la protection et au respect des droits de l’enfant. Pour ce faire, un « Tournoi des Défenseurs de l’Enfance » s’était déroulé au Parc des Princes.

