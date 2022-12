FIFA Fan Festival, l’autre succès de la Coupe du Monde au Qatar

Alors que la Qatar a brillé de par son organisation durant cette Coupe du Monde, le succès de ce mondial ne s’est pas uniquement déroulé dans les stades. D’autres animations ont comblé les fans, dont un festival qui a rassemblé près de 2 millions de visiteurs.

Mélanger football, musique et divertissement. Voilà l’objectif de la FIFA et du Qatar lors de l’installation du « FIFA Fan Festival » au parc Al Bidda de Doha. Avec un écran géant de 1800m2 diffusant les matchs, cet espace était une sorte de fan zone poussée a son maximum. D’autres animations ont comblé les fans, dont un festival qui a rassemblé près de 2 millions de visiteurs.

En plus de retransmettre les rencontres, d’autres animations étaient programmées. La FIFA voulait en faire un « point de ralliement pour les supporters qatariens et internationaux ». Parmi eux, Calvin Harris, Sean Paul ou encore Trinidad Corona, Maluma sans oublier Diplo. Au total, ce sont 146 artistes qui ont produit 162 heures de musique en direct.

Ce lieu de 145 000m2 a rassemblé environ 70 000 visiteurs par jour, soit plus 1,8 million d’entrées sur la totalité de la compétition. Un succès qui ravis Mead Al Emadi, directeur du FIFA Fan Festival : « Après des années d’un travail acharné, nous avons eu grand plaisir à accueillir d’autres amateurs de football du monde entier ici, au FIFA Fan Festival, pour célébrer ensemble notre passion. Combler le fossé entre l’Orient et l’Occident représente une part essentielle de l’héritage de cette première Coupe du Monde dans le monde arabe et au Moyen-Orient. Nous pensons que le FIFA Fan Festival a joué un rôle important dans cette mission. »

Des surprises et des animations

La FIFA a également tenu à récompenser certains fans. Le 3 décembre, le millionième visiteur du site, Haytham Mokhtar, et sa meilleure amie, Sara ont reçu un cadeau spécial. Les deux amis se sont retrouvés sur scène et ont reçu deux billets pour aller voir la finale de la Coupe du Monde au Stade Lusail. Le deux chanceux sont aussi reparti avec un ballon signé des mains des légendes Cafu et Ronald de Boer. Ça valait le coup de venir !

Pendant le mondial, 7 autres villes ont accueilli un festival similaire. Les différents partenaires de la FIFA comme Budweiser ou Coca-Cola entre autres, ont installé des festivals aux quatre coins du globe. À Londres, Mexico, Rio de Janeiro, mais aussi à São Paulo, Séoul, Dubaï ainsi qu’à Riyad en Arabie Saoudite.

Dans cet immense lieu, il y avait aussi un « Musé du Football » présenté par Hyundai, autre partenaire de la FIFA.

Dans ce « FIFA Fan Festival », 12 000 visiteurs ont eu accès à une offre hospitalité. Leur permettant ainsi d’assister aux matchs et aux concerts depuis un accès privilégié. Un stand « Football Unites the World » permettait aussi d’échanger sur les différentes nations en lice ainsi que des futurs programmes de la FIFA. Notamment la Coupe du Monde Féminine 2023 qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande.

