Manchester United brise son partenariat avec TeamViewer

Alors que le club traverse une période de crise, Man United a décidé d’arrêter son partenariat avec TeamViewer. Les mancuniens sont donc à la recherche d’un nouveau sponsor maillot.

Ça n’aura donc pas duré longtemps. C’était en 2021, lorsqu’on apprenait que TeamViwer, entreprise allemande de télé-assistance, allait remplacer Chevrolet sur le devant du maillot des Red Devils. À l’époque, on parlait d’un contrat de 5 ans qui devait rapporter quelque 273 millions d’euros au club, soit 54,6 millions d’euros par an. Une saison plus tard, Manchester et TeamViewer ont décidé d’en rester là.

Pourtant, en apparence, tout allait bien. Mais en août dernier, TeamViewer annonçait ne pas vouloir prolonger le « deal » au-delà de 2026. Dès lors, des discussions entre les deux parties ont commencer et la décision de stopper le partenariat était devenu inévitable pour United.

« Après une période de discussion au cours des derniers mois, Manchester United et TeamViewer AG ont conclu un accord avantageant les deux parties, en vertu duquel Manchester United aura la possibilité de racheter les droits du sponsor maillot du club. » À déclaré le club dans un communiqué. En clair, Man U cherche un nouveau sponsor.

TeamViewer restera sur le maillot le temps que le club trouve un nouveau sponsor

Jusqu’à ce que ce nouveau partenaire soit trouvé, TeamViewer restera visible sur le devant du maillot des Red Devils. Comme nous l’apprend Sky Sports, l’entreprise restera même un « partenaire global » du club bien qu’il ne figurera plus sur le maillot. Le nouveau sponsor pourrait évidemment dépendre du futur propriétaire du club.

Même si le communiqué parle d’un « accord avantageant les deux parties », c’est évidemment tout l’inverse. Pas seulement pour le club en crise, mais aussi pour le sponsor qui traverse une période financièrement compliquée.

Après la rupture du contrat de Cristiano Ronaldo d’un commun accord, ainsi que la récente mise en vente du club, mais également les folles rumeurs de rachat qui ont suivi, Manchester United traverse définitivement l’une des périodes les plus compliquée de son histoire récente.

