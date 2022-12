Qatar 2022 – La marque de bière Budweiser passe en mode #BringHomeTheBud

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Sponsor de la Coupe du Monde de football Qatar 2022, la marque de bière Budweiser, privée de vente aux abords des stades à la dernière minute, « se rattrape » d’un point de vue communication.

En annulant la vente d’alcool à l’intérieur du périmètre des stades de ce mondial à deux jours du début de la compétition, la FIFA et le Qatar ont offert malgré eux une visibilité mondiale à Budweiser.

Suite à cette annonce, Budweiser avait habilement communiqué sur les réseaux sociaux en annonçant offrir les bières au pays vainqueur avec en image des palettes stockées au chaud.

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1 — Budweiser (@Budweiser) November 19, 2022

Depuis le début de la compétition, Budweiser communique autour de la signature « Bring Home the Bud » et du hashtag qui va avec, que ce soit sur les réseaux sociaux mais également dans les stades et sur la panneautique.

Dans certains pays participant à la compétition, Budweiser mène également une campagne de street marketing #BringHomeTheBud en installant ses containers rouges à certains endroits stratégiques. De quoi offrir une célébration spéciale aux fans du pays vainqueur (et certainement un lot de consolation pour les perdants ?). En France, Loi Evin oblige, rien pour le moment de visible dans nos rues, en tout cas sous la marque Budweiser.

Remember when we said winning country gets the beer? They also get a victory celebration on us. It’s gonna be big. Help us #BringHomeTheBud pic.twitter.com/cK4Cz21ygj — Budweiser (@Budweiser) November 24, 2022

Visto 👀: las Bud ya están aquí. Ya estamos un paso más cerca. 😎#TraedLasBudACasa #BringHomeTheBud pic.twitter.com/3ccs7REgA0 — Budweiser Spain (@Budweiser_es) December 6, 2022

Pour rappel, Budweiser s’appuie également sur des partenariats avec quelques sélections et des joueurs comme Lionel Messi, Neymar JR ou encore Raheem Sterling.