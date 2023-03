Alors que les huit équipes encore en lice en Ligue des Champions sont désormais connues, quel équipementier est le plus représenté ? Lequel d’entre eux est le favori ?

Ça y est, on connaît les 8 équipes encore en lice en UEFA Champions League. Au-delà de la bataille pour remporter le titre suprême, une autre guerre fait rage, celle des équipementiers et sponsors. Qui dit plus belle des compétitions, dit plus belle des expositions. Alors forcément quand une équipe se qualifie pour le tour suivant, son équipementier et son sponsor maillot aussi font la fête !

adidas en tête

Qui de Nike, Puma, adidas ou même Armani remportera la Coupe aux grandes oreilles ? En attendant les tirages au sort des quarts de finale, voici un récapitulatif des équipementiers maillots toujours en course en Champions !

1/ adidas : 3 clubs (Real Madrid, Bayern Munich, Benfica)

2/ Puma : 2 clubs (Manchester City, AC Milan)

3/ Nike : 2 clubs (Chelsea, Inter Milan)

4/ EA7 : 1 club (Naples)

Puma et adidas favoris

Au vu des prestations de ces huitièmes de finale, les spécialistes du football s’accordent à dire que les deux grands favoris pour le sacre sont le Real Madrid et Manchester City. Si les « Merengue » et adidas, tenant du titre, sont habitués aux victoires en LDC, un sacre Citizen pourrait bien être une première pour le club et l’équipementier allemand.

Depuis la version moderne de la Ligue des Champions (1993), jamais une équipe habillée par Puma n’a remporté la Coupe aux grandes oreilles. Avec Manchester City et son cyborg norvégien, la marque au félin pourrait donc frapper un grand coup. Puma est également l’équipementier de l’AC Milan, l’un des trois clubs italiens encore en lice.

De son côté, adidas peut se vanter d’équiper de sérieux outsiders à commencer par le Bayern Munich. Il ne serait pas étonnant de voir le club bavarois soulever ce trophée pour la septième fois de son histoire cette saison. Benfica, aussi sous bannière adidas, reste invaincu dans cette édition. Attention aux portugais !

Ça semble compliqué pour Nike

En 2022/2023, les clubs équipés par Nike ne traversent pas forcément la meilleure saison de leur vie. Chelsea ne pointe qu’à la 10e place de la Premier League et les londoniens ont dû batailler pour se défaire de Dortmund en huitième de finale. Si les hommes de Graham Potter semblent aller mieux, il reste difficile de les imaginer sur la première marche du podium.

À l’image des blues, l’Inter s’est fait très peur sur la pelouse de Porto au tour précédent. Sans déroger à leur traditionnel Catenaccio, les Nerazzurri n’ont marqué qu’un seul but, mais n’en ont encaissé aucun sur la double confrontation des huitièmes.

La surprise Armani

S’il y a bien un club qui étonne cette saison, c’est Naples. Pour la première fois de son histoire, le club s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue de Champions. Une première aussi pour son équipementier, EA7, la filière sport d’Armani.

En partenariat depuis 2 ans, l’équipementier italien nous a habitué à dévoiler de nombreux maillots pour différentes occasions. Halloween, Saint-Valentin, décès de Maradona, tous les prétextes sont bon pour sortir une nouvelle tunique. Rien que pour ça, on a envie de voir ce que réserve EA7 à Naples en cas de sacre !

Emirates, 3 clubs sur les 8 qualifiés !

Parmi les 8 équipes encore en lice, Emirates tire son épingle du jeu en étant sponsor maillot de 3 clubs : Benfica, AC Milan et Real Madrid. Depuis plus de 10 ans, la compagnie aérienne mise massivement sur le sponsoring sportif à travers le monde pour développer sa notoriété et son image.

Les autres sponsors maillots sont T-Mobile (Bayern), Three (Chelsea), digitalbits (Inter), Etihad Airways (Manchester City) et Lete (Naples).

