CANAL+ annonce le tournage d’une nouvelle série sur le football avec « La Fièvre » (Nina Meurisse, Ana Girardot, Benjamin Biolay…)

CANAL+ a annoncé le futur tournage d’une série autour du football par les réalisateurs de Baron Noir. Présentée en 6 épisodes de 52 minutes, elle parlera de la gestion d’un scandale provoqué par un joueur, de la puissance des réseaux sociaux et de la culture du clash.

Écrite par Eric Benzekri en collaboration avec Laure Chichmanov et Anthony Gizel, LA FIÈVRE réunit entre autres Nina Meurisse, Ana Girardot, Benjamin Biolay, Alassane Diong, Xavier Robic, Lou Adriana Bouziouane, Pascal Vannson, Assa Sylla…

Le tournage de cette création originale CANAL+ débutera le 13 mars pour 4 mois à Paris, en région parisienne ainsi qu’à Dijon. Pour le moment, aucune date de diffusion n’a encore été dévoilée par la chaîne.



Série « La Fièvre » Canal+ / le synopsis :

Comme à chaque fin de saison de la Ligue 1, la grande famille du foot français fête ses héros : sourires, selfies, récompenses – c’est la soirée des Trophées UNFP. Tout bascule quand devant les caméras, Fodé Thiam, la star du Racing, assène un violent coup de tête à son entraineur et le traite de « sale toubab ».« Toubab », cela signifie « blanc » en Wolof. Sidération : la tempête médiatique peut commencer.

Appelée au chevet du club, Sam Berger, communicante de talent mais dévorée par son hypersensibilité, pressent que cette fois la crise ne sera pas balayée par un nouveau scandale plus « vendeur ». Depuis la scène de son théâtre toujours complet, Marie Kinsky instrumentalise l’événement en attisant les déchirures identitaires et sociales qui lézardent le pays. Sam craint d’autant plus Marie qu’elles ont été très proches… Les deux femmes « spin doctors » vont se livrer un combat sans merci ni répit pour orienter une opinion publique défigurée par la puissance des réseaux sociaux et leur culture du clash. Au cœur de ce combat, le destin d’un grand joueur, et avec lui celui de la France. Car cette fièvre, c’est avant tout la nôtre.

A l’heure de la scénarisation du sport et la hype autour des documentaires Netflix sur la Formule 1, golf, tennis, cyclisme,… cette future série CANAL+ sera évidemment scrutée de près par les fans de football. L’occasion également d’exposer le football sous un angle différent et donc de séduire un public plus large.

Reste à savoir également si cette série utilisera certaines marques comme la Ligue 1 Uber Eats.

LA FIÈVRE

Une Création Originale CANAL+

Série de 6 épisodes de 52 minutes

Créée par Eric Benzekri

Écrite par Eric Benzekri avec la collaboration de Laure Chichmanov et Anthony Gizel

Réalisée par Ziad Doueiri

Produite par Nicolas Duval Adassovsky pour QUAD

Coproduction déléguée : Léon Productions

Producteur exécutif : Hervé Ruet

Distribution Internationale : STUDIOCANAL

