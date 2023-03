Tennis – Le fonds d’investissement CVC nouveau partenaire stratégique de la WTA

La Women’s Tennis Association a annoncé ce mardi un partenariat stratégique avec le fonds d’investissement CVC Capital Partners. L’objectif étant d’accélérer la croissance économique du tennis féminin.

Après des investissements (passés et actuels) dans la Formule 1, MotoGP, LaLiga, le volley avec la FIVB, le rugby avec le 6 Nations et plus récemment chez nous en France avec la société commerciale de la LFP, CVC a décidé de placer des billes sur la WTA.

À partir de cette saison, CVC aidera le circuit féminin de tennis dans son développement commercial. Droits TV, licencing, sponsoring ou encore NFT, tout sera mis en oeuvre afin d’optimiser au maximum l’attractivité de l’organisation.

Selon The Associated Press, l’investissement de CVC s’élèverait à 150 millions de dollars contre 20% des parts de la structure « WTA Ventures LLC ». Une somme qui valorisait ainsi la WTA à 750 millions de dollars.

A new era 🤝



Welcoming our new partner, CVC, who will join us in building upon the legacy the WTA has established over the last 50 years. This partnership will look to accelerate commercial growth for fans, players and tournaments.

Learn more at https://t.co/7zWlmmmWbz pic.twitter.com/tHVlK12zVu

— wta (@WTA) March 7, 2023