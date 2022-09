Le sponsor maillot de l’OM et du LOSC Cazoo va stopper ses activités en France, quel avenir pour ces partenariats ?

Après seulement quelques mois d’activités en France, Cazoo, société spécialisée dans la vente de voitures reconditionnées en ligne, devrait stopper ses activités dans l’hexagone, probablement d’ici la fin de l’année 2023.

Dans un communiqué, Cazoo a précisé qu’après un examen stratégique de ses activités en Europe continentale, la direction avait décidé de se concentrer uniquement sur le marché du Royaume-Uni. « Je tiens à remercier tous nos collègues de l’UE qui sont touchés par cette décision, et nous chercherons bien sûr à les soutenir de toutes les manières possibles » précise Alex Chesterman, fondateur et PDG de Cazoo, dans un communiqué.

La société a l’intention d’entamer une liquidation de ses activités en Allemagne et en Espagne et est en consultation avec les représentants du personnel en France et en Italie. « Cazoo facilitera une fermeture structurée pour ses clients, employés et fournisseurs et a notifié les représentants des employés et les syndicats concernés sur chaque marché » ajoute le communiqué.

Reste à savoir dans quelle mesure cette annonce impactera les contrats de sponsoring signés avec l’Olympique de Marseille, le LOSC ou encore l’Open de golf en France et si et comment des portes de sorties seront trouvées. En Espagne, Allemagne et Italie, la société avait également noué des contrats sponsoring avec plusieurs clubs de football professionnels.

Cazoo « travaillera avec ses partenaires (sportifs) pour mettre fin de façon ordonnée à ces relations », a expliqué en fin de journée la société à l’AFP.

Il y a quelques années, Chevrolet était resté le sponsor maillot de Manchester United pendant une longue période alors que le constructeur américain se retirait du marché européen.

Hasard du calendrier, l’Olympique de Marseille accueille Lille ce samedi dans le cadre de la 7ème journée de Ligue 1 Uber Eats.

