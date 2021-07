Communication – L’agence We Are Social installe des paniers de basket sur les affiches du film Space Jam 2

A quelques jours de la sortie au cinéma du film Space Jam 2, Warner Bros et l’agence We Are Social ont lancé une campagne d’affichage insolite en installant des paniers de basket sur des affiches placardées en extérieur.

Sur le devant de salles de cinéma ou sur les panneaux publicitaires JCDecaux, le second opus « Space Jam – Nouvelle Ère » invite les passants et les fans de basket à réaliser quelques shoots (si vous avez un ballon dans votre sac) avec les messages « Il était temps de se dégourdir les pattes » ou encore « Quoi de neuf dunker ? » visibles et des arceaux accrochés. Des affiches qui mettent en avant LeBron James et les célèbres Looney Toons.

Un dispositif promotionnel imaginé par l’agence We Are Social et réalisé en collaboration avec JCDecaux, Blue et TalentGroup.

Une campagne outdoor qui vient amplifier de manière habile le dispositif promotionnel du film et qui aura déjà permis de générer des milliers d’euros de retombées média grâce aux nombreux articles presse et commentaires positifs sur les réseaux sociaux.

Outre le film et les entrée en lui-même, Space Jam compte bien évidemment sur le merchandising pour booster les revenus de la franchise incarnée par la star NBA LeBron James après Michael Jordan.

Nike a par exemple lancé une vaste collection de skeakers et vêtements aux couleurs de Space Jam et de la « Tune Squad ». Une franchise également déclinée en jouets et figurines pour les plus jeunes avec la marque Moose.

