Coupe du Monde de football Qatar 2022 : où se loger pour les supporters et à quel prix ?  

La Coupe du Monde de football Qatar 2022 démarre dans quelques jours maintenant et pour ceux qui souhaitent vivre l’aventure qatari, il ne vous reste plus beaucoup de temps pour réserver. Pour les supporters qui souhaitent faire le déplacement, plusieurs options d’hébergement s’offrent à vous.

On le sait, cette Coupe du Monde est unique. C’est certainement la plus controversée de l’histoire mais aussi la première à se disputer en période hivernale. Sans oublier que c’est la première qui se déroulera dans un pays du Golfe. Et même si on sait où logeront les joueurs de l’Équipe de France, qu’en est-il pour les fans ? Chers supporters, rassurez-vous, le Qatar a bien pensé à vous. Plusieurs options d’hébergement sont disponibles. Mais pas à n’importe quel prix…

Croisière

Pour le Coupe du Monde au Qatar, la croisière s’amuse. MSC Croisières mettra à disposition deux paquebots amarrés au Grand Terminal de Doha à 10 minutes du centre-ville.

Parmi ces deux bateaux, se trouvent le MSC Poesia (4 étoiles) et le MSC World Europa (5 étoiles). Les deux hôtels de croisière offrent plusieurs options de cabine : des plus traditionnelles à celles avec vue sur l’océan jusqu’aux cabines avec balcon et suites luxueuses.

Dans le MSC Poesia, 1265 cabines, 3 piscines, une salle de cinéma au bord de la piscine, un spa et centre de bien-être, un terrain de tennis et de basket, mais aussi une quinzaine de bars et salles de réception vous attendent. Pour une nuit à deux, en plein mondial compté un peu plus de 440€. Pour une semaine, du 4 au 10 décembre par exemple, il faudra plutôt un budget aux alentours de 2750€ pour deux personnes.

Dans le MSC World Europa, il y a 2633 cabines, 6 piscines, un spa et centre de bien-être, des commerces et points de vente, 13 restaurants, dont 6 restaurants gastronomiques ainsi que 30 bars et salles de réception. Pour une nuit et une personne, la chambre la moins chère coûte 355€ (moins chère que la croisière 4 étoiles mais une chambre plus petite), 1457€ pour la plus coûteuse. Pour un couple voulant passé une semaine sur ce bateau, il faudra débourser 2330€. 8942€ pour la chambre la plus luxueuse.

Précisons que chaque chambre peut accueillir au minimum 2 personnes et que chaque tarif inclue le petit-déjeuner.

Appartements et villas

Pour ceux qui ont le mal de mer, n’ayez crainte des appartements et villas sont aussi disponibles. Ici, les prix varient évidents en fonction de la gamme de l’hébergement.

Pour une semaine à deux, dans un appartement « 3 étoiles » les prix varie entre 396€ et 793€ en fonction du placement du logement. Pour les mêmes critères, un appartement « 2 étoiles » peut coûter 84€, le prix le plus bas que nous avons trouvé tout logement confondus.

Le pays hôte met aussi en place des « Holiday Homes » (« Maisons de vacances »). Situés dans des résidences plutôt luxueuses, les tarifs peuvent aller jusqu’à 3155€ pour la plus chère.

« Fan villages »

Pour les supporters voulant rester dans une ambiance sportive durant la compétition, des villages de fans ont été mis en place. Une sorte de fan zone avec écrans géants, mais également avec des logements.

Plusieurs types de villages sont ainsi proposés. La « caravan city », situé a Al Messila, non loin de l’hôtel des bleus. Un village « 3 étoiles » dont les prix pour un couple et pour semaine varient entre 1216€ et 6045€.

Des villages typiquement arabes. Des tentes proches de la nature sans pour autant oublier le luxe. Il faut passer au moins 2 nuits pour pouvoir réserver une chambre. Parmi eux le « Fan Village Heenat Salma Farm », un village « 5 étoiles » où les prix pour une semaine en plein mois de décembre sont de 12 586€. Il y a également le « Fan Village Al Khor » celui ci est 3 étoiles et les tarifs débutent à 867€ pour deux nuits.

Enfin, il y a le « Fan Village Qetaifan Island North », un village « 2 étoiles » qui vous coûtera 424€ pour 2 nuits.

Une offre d’hébergement dans des containers est également proposée avec « Fan Village Cabins Free Zone ».

On peut également citer « Fan Village Sarab Camp by The Torch »

Hôtels

Pour les supporters préférant les hôtels, vous aurez le choix. On reste sur du classique, 3 étoiles ou 5 étoiles, les hôtels ce n’est pas ce qui manque à Doha. Si les plus luxueux peuvent coûter plus de 6 110€ pour 6 nuits, certains moins haut de gamme présentent un tarif à 460€.

Pour assurer les trajets entres les logements et les stades, la Qatar a mis le paquet. Le réseau de transports publics ultramoderne du pays permettra ainsi aux supporters de se déplacer rapidement et facilement. Les transports publics seront d’ailleurs gratuits en utilisant l’application « Hayya card ».

Plus de 3000 bus circuleront pendant la Coupe du Monde. Le nouveau réseau de métro desservira 5 des 8 différents stades. Des navettes assureront le transport vers les 3 autres stades. Ne pensez plus aux heures de pointe et à la foule sur la rame. Un métro desservira les stations toutes les 2 minutes.

Tous les stades étant rassemblés sur un périmètre de 75km, les fans pourront même assister à plus d’un match par jour.

Comment réserver ?

Au global, les chambres sont réservables via le portail de la Qatar Accommodation Agency (QAA), avec une entrée de gamme à partir de 121 euros par nuit. Outre les chambres d’hôtel, appartements, villas, villages de supporters, maisons de vacances, chambres sur des navires de croisière, les supporters pourront également se loger sur des bateaux traditionnels appelés boutres.

Les détenteurs de billets pour la Coupe du Monde Qatar 2022 doivent réserver leur hébergement via le portail de la QAA afin de bénéficier d’une validation automatique de leur demande de carte Hayya.

