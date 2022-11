NFT – Lionel Messi nouvel ambassadeur de Sorare

A quelques jours du début de la Coupe du Monde de football 2022 disputée au Qatar, la société Sorare annonce l’arrivée de Lionel Messi comme nouvel ambassadeur.

Après Kylian Mbappé et d’autres sportifs de premier plan qui ont investi dans la société, le jeu de fantasy (cartes NFT) Sorare s’offre l’argentin comme tête d’affiche. Un contrat pluriannuel a ainsi été paraphé avec la pulga.

« Nous avons créé Sorare parce que nous sommes, avant tout, des fans de football, alors avoir l’un des plus grands joueurs de l’histoire du jeu qui nous rejoint pour la prochaine étape de notre voyage est vraiment un rêve devenu réalité » précise Nicolas Julia, PDG et cofondateur de Sorare dans un communiqué. « Cette année a déjà été incroyablement excitante pour notre communauté, puisque nous avons lancé deux nouveaux sports – le baseball et le basketball – pour la première fois. Ce partenariat marque une autre étape majeure pour nous et nous sommes impatients de travailler avec Lionel Messi alors que nous continuons à développer notre communauté et à faire évoluer l’expérience que nous offrons aux utilisateurs dans le cadre de notre ambition de faire de Sorare le prochain géant mondial du divertissement sportif. »

Plus tôt cette année, Sorare a également annoncé son expansion dans deux nouveaux sports (basketball et baseball) via des partenariats historiques avec la NBA et la MLB. En attendant le tennis ?

Pour célébrer l’arrivée de Leo Messi comme nouvel ambassadeur, Sorare offre 3 cartes de l’attaquant du PSG 2022-2023 via son compte Twitter.

To celebrate our new long-term partnership with Lionel Messi, we’re giving away THREE 2022/23 Messi Limited cards! To enter: 1️⃣ Follow @Sorare

2️⃣ RT this Tweet Good luck! 🤞#OwnYourGame pic.twitter.com/7lYHzl9VrP — Sorare (@Sorare) November 9, 2022

