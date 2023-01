Découvrez la nouvelle boutique de l’Olympique de Marseille au Stade Vélodrome géré par PUMA

Le 16 décembre dernier, Puma et l’OM dévoilaient la boutique située dans l’enceinte de l’Orange Vélodrome. Totalement rénovée, le président ainsi que certains joueurs professionnels du club étaient présents pour l’occasion.

Il aura donc fallu attendre un mois de travaux pour voir la boutique de l’OM ré-ouvrir. Avec de grosses rénovations, Puma voulait « offrir aux supporters de l’Olympique de Marseille des services de haute qualité dans un environnement expérienciel. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PUMA France 🇫🇷 (@pumafrance)

Ainsi, les nouveautés plongeront les supporters dans l’univers « Puma x OM ». À savoir, une entrée immersive dans l’ambiance du Vélodrome, une grande zone rassemblant espaces de flocage et d’encaissement, mais aussi une théâtralisation du palmarès du club ou encore un périmètre pour tester sa précision aux tirs. Les invités ont pu découvrir les expériences clients développées par Puma et des animations orchestrées par des artistes marseillais comme Anna Stezi et Noyps.

Lors de cette ré-ouverture, l’équipementier du club a rassemblé plusieurs de ses partenaires et ambassadeurs jouant à l’Olympique de Marseille. Paris eux, Dimitri Payet, Valentin Rongier, mais aussi Jonathan Clauss, Samuel Gigot et Simon Ngapandouetnbu. Le président du club Pablo Langoria était également de la partie.

Trois boutiques officielles OM gérées par Puma sont installées dans la ville de Marseille ; celle de la Canebière, celle de la Valentine et donc celle de l’Orange Vélodrome. Cette rénovation marque une nouvelle étape dans le partenariat entre le sponsor et le club et « renforce l’implantation de Puma à Marseille », explique la marque.

