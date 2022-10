Délocalisation à Roland-Garros, une opération rentable pour le Paris Basketball avec un chiffre d’affaires supérieur à 250 000€

À l’occasion de la 5e journée de la Betclic Élite, le Paris Basketball recevait l’AS Monaco dans un stade un peu particulier… Roland-Garros. Plusieurs jours après cet événement, l’heure est au bilan.

En rassemblant la billetterie, les partenariats, le merchandising et le food & beverage, le club a réalisé un chiffre d’affaires total de plus de 250 000€ pour ce match évènement. En amont, le club parisien avait annoncé avoir investi plus de 200 000 euros.

Avec des places allant de 12€ à 350€, des fans de tout bord étaient présents à Roland. Le club s’était fixé pour objectif de rassembler plus de 10 000 spectateurs sur le court Philippe-Chatrier. Avec un taux d’invitation de 4%, ce sont 10 424 spectateurs qui étaient dans les tribunes du central. Une hausse de 30% comparé à la dernière confrontation opposant les deux clubs à l’Accor Arena. Ce match devient ainsi la deuxième affluence la plus importante dans l’histoire de la Ligue Nationale de Basket (LNB).

Nécessitant plus de 10 mois d’organisation, 3 jours de set up pour transformer le court en terrain de basket, mais aussi 160 bénévoles, l’organisation du match a aussi bénéficié à la visibilité du club parisien. Le Paris Basketball revendique ainsi plus de 40 articles publiés dans la presse française et étrangère.

