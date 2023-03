Deloitte nouveau Partenaire Officiel du PSG féminines

Cette semaine, l’équipe féminine du Paris Saint-Germain et Deloitte ont officialisé la signature d’un partenariat pour deux saisons.

Dans le cadre de cet accord, le cabinet d’audit et conseil devient Partenaire Officiel du club. « Pour Deloitte, ce partenariat répond à plusieurs objectifs, en premier lieu celui de contribuer au développement et à la valorisation d’une équipe phare du sport en France et en Europe. C’est pourquoi nous avons choisi de nous concentrer uniquement sur l’axe féminin. Soutenir une équipe féminine de haut niveau, c’est vouloir montrer des parcours de femmes qui s’émancipent, s’accomplissent et qui incarnent notre volonté d’ouverture et de progrès en matière de parité. » précise David Dupont-Noel, Directeur Général Adjoint de Deloitte, dans un communiqué.

Lors du match de Ligue des Champions contre Wolfsburg, près de 800 supporteurs Deloitte ont assisté au match mercredi soir, tandis que l’ensemble des salariés du club a été invité au stade, dans le cadre du mois de l’égalité organisé par la Fondation Paris Saint-Germain.

A lire aussi