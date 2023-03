Les supporters du RC Lens peuvent désormais s’offrir une plaque nominative au stade Bollaert-Delelis

A l’occasion du 90ème anniversaire du stade Bollaert-Delelis, le RC Lens propose à ses supporters d’apposer leur nom sur une plaque installée sur les façades de l’enceinte.

Dans le détail, « Au noms de Bollaert » propose deux offres, une à 90€ (10 ans) et une à 190,6€ (à vie), à destination des supporters (entreprises exclues).

Concrètement, chaque supporter a la possibilité de commander une plaque mesurant 8×22 cm. Cette dernière comportera un prénom, un nom et la possibilité de personnaliser un message en lien avec Bollaert ou le club. Elle sera installée sur l’une tribune au choix (Lepagnot, Marek-Xercès, Delacourt, Trannin), dans la limite des quantités disponibles. L’installation se fera durant l’été 2023.

« Au noms de Bollaert »

Une initiative qui devrait permettre au club de récupérer quelques dizaines de milliers d’euros. « Si « Aux noms de Bollaert » est avant tout né d’une volonté de permettre aux supporters actuels et du passé, qui constituent les fondations du club, d’être présents eux-mêmes sur celles du stade Bollaert-Delelis, la question de l’utilisation des fonds récoltés est évidemment prégnante » précise le RC Lens. « Ainsi, cette initiative s’inscrit dans une démarche globale autour de Bollaert-Delelis, notamment le financement d’une zone festive sur les parvis intérieurs des différentes tribunes, en attendant d’autres projets structurants à venir. Conscient du lien social créé par son stade, le club va, dans un premier temps, aménager ses abords à travers des lieux de restauration, buvettes et différentes animations qui permettront à toutes et tous de venir plusieurs heures en amont de la rencontre pour se retrouver et vivre l’expérience artésienne dans cette ferveur joyeuse qui définit le bassin minier. »

Une initiative de « Fan Engagement » et de monétisation du fan que peut s’approprier chaque club ou évènement.

Par le passé, l’Olympique Lyonnais avait lancé un Fan Wall pour accompagner les premier pas dans le Groupama Stadium. Un peu plus tôt, en 2013, le RC Toulon avait lancé « l’avenue des légendes » en proposant à ses supporters d’acheter et graver un pavé à leur nom aux cotés des plus grands noms du club.

