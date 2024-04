Paris-Roubaix « next gen » diffusé sur la chaîne Twitch de « SeriousCharly »

Ce dimanche, les courses U19 et U23 de la 121e édition du mythique évènement cycliste Paris-Roubaix seront, pour la première fois, diffusées sur Twitch et la chaîne de « SeriousCharly ».

Pour Sport Buzz Business, SeriousCharly a donné un peu plus de détails sur cette opération menée avec la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut. « L’idée avec cette diffusion sur Twitch et d’aller plus loin qu’une simple diffusion avec flux de commentaires » nous explique Charly, avant d’ajouter : « L’idée est de pouvoir se servir de l’interactivité de la plateforme pour répondre aux questions des plus passionnés, avec la présence de Justin Nadot, mais aussi des néophytes, pour leur permettre d’avoir une porte d’entrée vers le monde du vélo, autre que le Tour de France. »

« Nous avons choisi la plateforme Twitch, car cela nous permettait à la fois de toucher une audience plus jeune qui découvre le vélo, mais aussi de toucher une communauté plus experte qui ne retrouvait pas ce contenu sur des médias plus traditionnels. » ajoute Simon Agnoletti, collaborateur de la Porte du Hainaut.

La Porte du Hainaut une nouvelle fois mise à l’honneur

Le territoire du Hainaut sera à nouveau un passage clé pour les coureurs du Paris-Roubaix, mais aussi une zone d’animation, familiale, mais passionnée, avec la présence de la Fédération Française de la Lose pour la seconde année consécutive.

