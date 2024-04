adidas lance un maillot de cyclisme éco-responsable de l’Ajax Amsterdam

L’Ajax Amsterdam s’engage résolument sur la voie de la durabilité en proposant à ses supporters une option éco-responsable et innovante pour afficher leur passion pour le football et le vélo.

Ce maillot de cyclisme, en plus de ses caractéristiques techniques de pointe, témoigne de l’importance croissante accordée à la préservation de l’environnement dans le monde du sport professionnel. En offrant une alternative respectueuse de l’environnement, l’Ajax encourage ses fans à adopter des pratiques plus durables, tout en renforçant son image de club innovant et engagé.

La disponibilité de ce maillot le mercredi 3 avril constitue une opportunité pour les amateurs de cyclisme et de football de se procurer un produit à la fois fonctionnel et respectueux de l’environnement.

Un produit merchandising « foot et cyclisme » déjà vu en France avec notamment la marque bretonne Noret qui a conçu l’année dernière des maillots de cyclisme aux couleurs de 3 clubs de Ligue 1 (Rennes, Brest et Lorient).

