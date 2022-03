Le nouveau circuit pro de padel porté par Qatar Sports Investments (QSI) baptisé « Premier Padel »

Aujourd’hui, le nouveau circuit professionnel de padel soutenu par Qatar Sports Investments (QSI) et la Fédération internationale de padel (FIP) a dévoilé son nom et son identité visuelle : Premier Padel.

A travers ce nom, les intéressés ont souhaité souligner et refléter l’audace et le dynamisme de ce nouveau circuit qui vient concurrencer le World Padel Tour. Côté design, le nouveau logo Premier Padel utilise une étoile utilisant 5 raquettes de padel et représentant les 5 principaux continents qui accueilleront les compétitions.

Pour la construction de cette identité visuelle, le nouveau circuit nous précise avoir fait appel à l’agence Mischief.

« La couleur or reflète le niveau premium de la compétition et les standards d’exception de tous les événements Premier Padel » explique le communiqué. Ajoutons que la forme de la raquette de padel est également intégrée à la lettre « P » de Padel dans le nom de marque créant une identité unique et offrant la possibilité d’utiliser le « P » indépendamment comme un logo pour les futurs tournois.

A deux semaines de l’organisation de son premier évènement majeur (majors) à Doha, le nouveau circuit padel se dévoile donc un peu plus. Reste à savoir dorénavant quels seront les principaux sponsors, les diffuseurs du circuit et la répartition des prize money aux joueurs et joueuses. Il y a quelques jours, un contrat a été officialisé avec ESPN pour la diffusion sur certains marchés.

Comme nous le précise Premier Padel, beIN Media Group n’est pas impliqué dans la vente des droits TV du nouveau circuit. C’est Pitch International, une agence média internationale qui s’occupe de la vente des droits de diffusion de Premier Padel. Le processus d’attribution pour les médias français serait toujours en cours.

Le premier « Major » à Doha

Le tournoi Premier Padel Qatar Major 2022 sera le premier événement de catégorie 1 du nouveau circuit. Il se déroulera à Doha du 28 mars au 2 avril, au moment où le tirage au sort de la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022 aura également lieu à Doha. Un tournoi qui offrira un prize money global de 525 000€de quoi venir déstabiliser le World Padel Tour qui est le circuit principal.

Ajoutons que le Premier Padel est également soutenu par l’Association des joueurs professionnels (PPA) en plus de Qatar Sports Investments (QSI) et la fédération internationale. Un circuit qui souhaite proposer 4 tournois majeurs chaque année en plus de nombreux tournois moins dotés.

