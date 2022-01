Sponsoring – La FIFA lance son nouveau programme commercial post Coupe du Monde 2022 disputé au Qatar

Ces derniers mois, la FIFA a retravaillé son offre commerciale et sponsoring pour les prochaines compétitions post Coupe du Monde 2022 organisée au Qatar.

Dans le détail, la refonte de la structure commerciale de la FIFA en place depuis 2013 concerne la Coupe du Monde 2026 (Canada, Mexique et États-Unis) la Coupe du Monde Féminine 2023 (Australie et Nouvelle-Zélande 2023) et les autres compétitions de la fédération internationale dont le eSport.

« Nous travaillons sans relâche pour un football vraiment mondial, accessible et inclusif. Dans ce contexte, nous avons pris conscience de la nécessité d’introduire une structure commerciale souple et adaptable, afin de permettre aux marques, grandes ou petites, mondiales ou locales, d’interagir avec tous les aspects de notre sport » explique Kay Madati, directeur de la division Commercial de la FIFA, dans un communiqué. « Ce nouveau modèle permettra à nos partenaires de créer des programmes et des activations marketing plus pointus, en phase avec leurs objectifs stratégiques. Ils seront aussi en mesure de s’adresser aux supporters les plus passionnés du sport le plus populaire ».

Pour la première fois, les marques pourront signer des contrats spécifiques autour du football féminin et de l’eSport. La marque VISA a récemment annoncé avoir étendu son soutien au football féminin en devenant le premier partenaire du programme féminin de la FIFA et sera partenaire de la Coupe du monde féminine 2023. Pour rappel, VISA a été le premier sponsor à rejoindre le programme de foot féminin de l’UEFA en 2018. « Pour la première fois, nous allons proposer des modèles commerciaux similaires pour le football masculin et féminin » ajoute Sarai Bareman, directrice de la division du Football féminin. « Les marques qui souhaitent soutenir le sport féminin, accélérer l’égalité des sexes et profiter de l’extraordinaire dynamique du football féminin vont bénéficier d’opportunités très intéressantes, et cela est très positif. »

Concernant le eSport, la FIFA a crée la structure FIFAe qui réunit toutes les initiatives de la fédération dans le domaine de l’eSport et du jeu vidéo.

Sponsoring – La nouvelle structure commerciale de la FIFA

Le nouveau modèle concerne donc les trois piliers distincts à savoir le football féminin, le football masculin et l’eSport.

Tout en haut de la pyramide partenariale, on retrouvera le programme des partenaires de la FIFA qui bénéficient du plus haut niveau d’association, d’un statut international et d’une exclusivité dans leur catégorie pour l’ensemble des propriétés et des compétitions de la FIFA.

Les partenaires de la Coupe du Monde, partenaires du football féminin et partenaires FIFAe bénéficieront de droits commerciaux mondiaux dans toutes les compétitions internationales au sein de leur pilier respectif.

Les sponsors bénéficieront de droits d’activation autour de la Coupe du Monde Féminine, de la Coupe du Monde masculine et/ou de toutes les compétitions FIFAe.

Les supporters des compétitions bénéficieront d’une plus grande flexibilité pour activer leurs droits dans certains territoires lors de la Coupe du Monde Féminine, de la Coupe du Monde masculine ou des compétitions FIFAe.