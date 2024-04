Droits TV : La LNR détaille son futur appel d’offres et le prix de réserve pour le cycle 2027-2031 (TOP 14 et PRO D2)

3 ans avant la fin de son contrat avec Canal +, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) lance son appel d’offres des droits audiovisuels du TOP 14 et de la PRO D2 pour les saisons 2027/2028 à 2030/2031.

« Le TOP 14 est plus que jamais le championnat le plus attractif au monde et la PRO D2 ne cesse de progresser et propose chaque saison un feuilleton avec des affiches de grande qualité. » indique Emmanuel Eschalier, Directeur National de la LNR, dans un communiqué.

L’objectif est de poursuivre le développement du rugby professionnel en France, mais aussi d’avoir une visibilité à moyen terme sur l’exposition médiatique de ses championnats et sur les ressources futures liés aux droits audiovisuels. L’appel d’offres est composé de 4 Packs comportant chacun des spécialités.

Les Packs 1 et 2 proposent des droits de diffusion portant exclusivement sur le TOP 14, à la fois pour des matches en direct de saison régulière et pour des matches de phase finale, et un magazine.

Le Pack 3 propose deux matches de TOP 14 (dont un en co-diffusion) et deux matches de PRO D2 en saison régulière, des matches de phase finale (un barrage et une demi-finale de chaque compétition), ainsi qu’un magazine chaque jour où se disputent les championnats ;

Le Pack 4 est dédié à la PRO D2, et permet de diffuser à chaque journée l’ensemble des matches en saison régulière et en phase finale, et le magazine officiel de la compétition.

L’appel d’offres prévoit des prix de réserve par Pack, ainsi qu’un prix de réserve global, fixé à 130

millions d’euros sur l’ensemble des Packs. La procédure d’attribution sera automatique dès lors que

les prix de réserve financiers, ainsi que les prix de réserve qualitatifs (non dévoilés aux candidats) sont

atteints.

La semaine dernière, Midi Olympique rapportait que la LNR espérait pouvoir empocher 140 millions d’euros pour son prochain deal de diffusion.

« Afin de proposer une offre cohérente aux fans, la procédure de l’appel d’offres limite à deux le nombre maximum de diffuseurs officiels par championnat, et à trois au total des deux compétitions » ajoute la LNR. « Pour le TOP 14, les diffuseurs pourront sélectionner leurs cases horaires du vendredi au dimanche, et pour la PRO D2 du jeudi au samedi, parmi celles proposées dans l’appel d’offres. Les candidats devront remettre une offre financière et une offre qualitative pour chaque Pack convoité. »

Dans le contrat en cours, Canal+ possède les 3 lots du TOP 14 pour un montant de 454,4 millions d’euros sur les 4 saisons, soit une moyenne de 113,6M€. A côté, les droits TV de la PRO D2 s’élèvent à 8 millions d’euros par saison en moyenne sur le cycle actuel.

