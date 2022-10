Droits TV – La Formule 1 prolonge avec ESPN Networks (Walt Disney Company) aux Etats-Unis jusqu’en 2025

A l’occasion du Grand Prix des Etats-Unis disputé ce week-end, la Formule 1 a officialisé la prolongation de son contrat de diffusion avec ESPN Networks (Walt Disney Company) aux USA.

Dans le détail, ce contrat de 3 saisons, jusqu’en 2025, assure au moins 16 courses chaque année sur ABC et ESPN. La plateforme OTT ESPN+ proposera également une offre additionnelle. Pour rappel, le groupe avait récupéré les droits sur le cycle 2018-2022.

Avec 3 courses au calendrier de 2023 et l’arrivée du Grand Prix de Las Vegas, les Etats-Unis sont en train de devenir un territoire de croissance important pour la F1 et son propriétaire Liberty Media. Les audiences sont en augmentation et la saison 2021 a enregistré là bas une audience moyenne par course à 949 000 téléspectateurs.

Cette année, le premier Grand Prix de Miami diffusé sur ABC a enregistré une audience moyenne de 2,6 millions de téléspectateurs.