Droits TV – La Ligue Nationale de Rugby (LNR) va lancer son appel d’offres (2027-2031) pour le TOP 14 et PRO D2, objectif 140M€ par saison ?

A 3 ans de la fin du contrat avec CANAL+, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) s’apprête à lancer son appel d’offres pour les droits de retransmission du TOP 14 et de PRO D2 pour le cycle 2027-2031.

Cette semaine, Midi Olympique rapporte que la LNR viserait les 140 millions d’euros par saison pour les droits TV du TOP 14 et de la PRO D2.

« Je confirme qu’on prépare notre appel d’offres de façon active » a expliqué Emmanuel Eschalier, Directeur Général de la LNR, lors d’un point presse consacré au J-100 des demi-finales et de la finale du TOP 14 et comme le rapporte lequipe.fr « On travaille sur celui du cycle 2027-2031 depuis le mois d’octobre. C’est une stratégie habituelle d’être dans l’anticipation sur la remise sur le marché des droits. En 2016, nous avions vendu les droits pour le cycle 2019-2023. En janvier 2021, nous avions lancé celui de 2023-2027. C’est notre approche qui consiste à anticiper pour avoir une visibilité de moyens termes, à la fois sur nos revenus et sur l’exposition des Championnats ».

Dans le contrat en cours, Canal+ possède les 3 lots du TOP 14 pour un montant de 454,4 millions d’euros sur les 4 saisons, soit une moyenne de 113,6M€. A côté, les droits TV de la PRO D2 s’élèvent à 8 millions d’euros par saison en moyenne sur le cycle actuel.

