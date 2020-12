Droits TV – Des contrats à plus de 100 milliards de dollars pour la NFL dans les années à venir ?

Malgré la crise sanitaire liée à la COVID-19 et la période d’incertitude, la NFL pourrait bien exploser ses revenus issus des droits de retransmission dans les années à venir.

Selon le New York Post, la National Football League finalise la négociation de ses droits TV et les accords pourraient être officialisés en début d’année 2021. Certains contrats actuels arrivent en effet à échéance en 2022 et 2023.

Le média américain précise que les prochains deals pourraient être signés sur une période de 10 ans pour un montant total qui devrait dépasser les 100 milliards de dollars, soit plus de 10 milliards $ en moyenne par saison.

Les contrats actuels avec ESPN, Fox, CBS, NBC et DirecTV rapporteraient un peu plus de 8 milliards $ par saison (sans compter le deal actuel avec Amazon). En février 2020, avant la crise de la COVID-19, CNBC annonçait le chiffre potentiel de 15 milliards de dollars de revenus par saison issus des droits TV.

Selon le New York Post, les futurs diffuseurs pourraient être ABC/ESPN, NBC, CBS, Fox et Amazon. CBS et Fox conserveraient les matchs du dimanche après-midi, ABC/ESPN le Monday Night Football, NBC le « Sunday Night Football » et Amazon les Thursday Night Football.

Le Super Bowl, qui génère chaque année une audience moyenne supérieure à 100 millions de téléspectateurs aux Etats-Unis, pourrait être proposé en alternance sur ABC/ESPN, NBC, CBS et Fox sur 8 ans, les deux derniers Super Bowl si le contrat est signé pour 10 ans pourraient être vendus aux enchères.