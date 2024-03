En 2026, la Coupe du Monde sera diffusée sur M6

D’après RMC Sport, le groupe TF1 n’a pas souhaité formuler d’offre supérieure pour les droits de la Coupe du Monde 2026 qui sera donc diffusée sur M6.

Coup de tonnerre dans le monde des droits tv de sport, TF1 ne diffusera pas la prochaine Coupe du Monde. Dans 2 ans, aux États-Unis, au Canada et au Mexique, aura lieu la 23e édition du mondial de football et c’est donc M6 qui diffusera l’intégralité des rencontres.

Selon RMC Sport, le groupe TF1 n’a pas souhaité surenchérir sur l’offre plus importante de son concurrent M6. D’après différentes sources, la chaîne aurait formulé une offre « très élevée », supérieure au contrat de 130 millions d’euros pour la dernière Coupe du Monde. Depuis 1984, TF1 était devenue la chaîne référente du football en clair avec la création de Télé-Foot et la diffusion des matchs de l’équipe de France.

🚨 Info RMC Sport : le groupe M6 récupère tous les matchs en clair de la Coupe du monde 2026. — RMC Sport (@RMCsport) March 5, 2024

Mais la « rivalité » entre M6 et TF1 a, en réalité, commencé pour la diffusion de l’Euro 2024. Pour rappel, M6 retransmettra 13 matchs, dont la finale, alors que TF1 en diffusera 12, dont la meilleure demi-finale.

Une annonce qui pourrait aussi provoquer le départ de consultants ou journalistes vers le groupe M6 afin de couvrir la compétition, qui accueillera, pour la première fois de l’histoire, 48 équipes. Quoiqu’il en soit, TF1 diffusera tout de même les matchs qualificatifs du mondial 2026 et de l’Euro 2028, et les 25 plus belles affiches de la compétition, ainsi que l’Euro féminin en 2025.

