Droits TV Ligue 1 / Ligue 2 : Mediapro (Téléfoot) souhaite « rediscuter le contrat de cette saison »

Hier, L’Equipe a fait état des « difficultés » de Mediapro et de la chaîne Téléfoot à honorer le paiement des droits TV acquis pour la Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT. Sur fond de crise sanitaire du Covid-19 aux répercutions financières désastreuses, le sujet des droits TV du foot français va faire parler dans les jours et les semaines à venir…

Dans un premier temps, le quotidien sportif a révélé que la Ligue de Football Professionnel (LFP) a reçu la semaine dernière une demande de délai de paiement de la part du patron de Mediapro Jaume Roures concernant la deuxième échéance prévue pour le 6 octobre, 172 millions d’euros TTC pour la Ligue 1 et la Ligue 2 selon le journaliste Etienne Moatti. « La LFP a refusé, ne souhaitant manifestement pas entrer dans un cycle où il lui faudrait, tous les deux mois, à chaque échéance de paiement, batailler pour obtenir son dû » écrit le journaliste.

Face à cette information, le boss de Médiapro a donné une interview à L’Equipe pour apporter quelques précisions.

« Nous voulons rediscuter le contrat de cette saison. Elle est très affectée par le Covid-19, tout le monde le sait car tout le monde souffre. On ne remet pas en cause le projet en tant que tel. Mais les bars et les restaurants sont fermés, la publicité s’est effondrée… Ce sont des choses que tout le monde connaît » a notamment précisé Jaume Roures qui vise une réduction du montant des droits de cette saison. « On n’a pas un montant concret. On veut renégocier le prix. On a demandé d’établir un calendrier pour mener à terme cette négociation qui ne va pas être publique… La Ligue a elle-même demandé au gouvernement de compenser ses pertes à cause du Covid… On est dans cette dynamique. » Le Président de Médiapro tente-t-il d’obtenir que l’Etat prenne en charge l’éventuelle différence entre le prix initial et celui qu’il tente de renégocier ?

Une chose est sûre, cette sortie va tendre un peu plus les clubs professionnels qui font face à une baisse de leur chiffre d’affaires matchay et sponsoring. La LFP peut-elle décidé de stopper sa collaboration avec Mediapro et relancer un nouvel appel d’offres ?

🗣💬 "On va vers un désastre et donc un nouvel appel d'offre en cours de saison" 💰📺 Selon les infos de Daniel Riolo, la diffusion de la Ligue 1 pourrait être complètement bouleversée dans les prochains mois alors que Mediapro veut "renégocier" le prix des droits TV pic.twitter.com/r3ewRCqha1 — After Foot RMC (@AfterRMC) October 7, 2020

« Tout le projet de Médiapro repose sur un business model qui ne tenait déjà pas avant la crise sanitaire. Erreur stratégique majeure par une non prise en compte des nouveaux modes de consommation du sport. » écrit sur Twitter Arnaud Simon, fondateur de In&OutStories, société qui accompagne les organisations sportives sur les sujets liés à la distribution et à la narration. « Qui pouvait croire à 3,5 M d’abonnés à 25 Euros avec un mode de commercialisation « très câble » alors que le monde a changé ? Nous ne sommes plus dans un monde de l’offre mais de la demande. Un mode affinitaire et agile d’abonnement est aujourd’hui bien plus important que le nombre de caméras ou les consultants. Mediapro a construit une Chaîne à l’ancienne alors que les fans attendaient une offre digitale flexible. La LFP a une grande part de responsabilité. Tous les signaux étaient là (stratégiques, économiques, financiers). Elle n’a pas su ou voulu les voir. »

Précisons que la chaîne Téléfoot est disponible en OTT et donc accessible au plus grand nombre, via notamment les télévisions connectés ou encore ordinateurs. La difficulté de Médiapro pour recruter des abonnés semble plus liée à la stratégie de prix associée au produit actuel plus qu’un problème d’accessibilité, notamment sur les « nouveaux usages ». L’absence de distribution de Téléfoot par le Groupe Canal+ avec un pack « abordable » est également un frein important pour le recrutement d’abonnés. Avec un abonnement à 25 euros par mois, Téléfoot a certainement surpayé les droits acquis (8 matchs sur 10) pour la Ligue 1 Uber Eats et la Ligue 2 BKT…