Droits TV – Nouveau contrat record pour la Premier League aux Etats-Unis avec NBC sur le cycle 2022-2028

Hier, NBC et la Premier League ont officialisé la signature d’un nouveau contrat de diffusion aux Etats-Unis.

Dans le détail, ce contrat signé pour 6 saisons sur le cycle 2022-2028 comporte l’intégralité des matchs du championnat anglais (380 matchs) qui seront accessibles sur NBC, USA Network, Peacock, Telemundo ou encore Universo. NBC Sports est le diffuseur de la Premier League aux USA depuis 2013 ce qui portera la relation entre le média et la Premier League à 15 ans.

Selon les médias anglais comme The Times, le montant de ce nouveau contrat « droits TV » de 6 saisons est évalué à quelques 2,7 milliards de dollars, soit une moyenne de 450 millions de dollars par saison !

Avec ce nouveau contrat, NBCUNIVERSAL va donc plus que doubler son investissement puisque le groupe a payé 1 milliard de dollars sur le cycle 2016-2022 (6 saisons).

Comme le rappelle le Daily Mail, NBC était en course avec ESPN ou encore CBS pour conserver le championnat de football le plus populaire au monde. Pour enchérir à ce montant, le groupe NBCUNIVERSAL a pu compter sur les économies faites par la fin de son contrat avec la NHL cette saison (NBC diffusait des matchs depuis 2005).

« Nous sommes la chaîne de la Premier League, nous ne sommes pas la chaîne du football »

« La NHL était une droit important. Nous avons eu une merveilleuse histoire et nous leur souhaitons bonne chance. La Premier League nous apporte autres choses. Le nombre de matchs et le nombre de supports de diffusion deviennent très importants. Notre stratégie a été dès le premier jour, et c’est quelque chose sur laquelle nous avons été très cohérents, de dire que nous sommes la chaîne de la Premier League, nous ne sommes pas la chaîne du football » a précisé Jon Miller, NBC Sports Group Executive, lors d’une conférence téléphonique. « Cela a été important pour la Premier League de savoir que nous les mettons sur un pied d’égalité avec nos autres droits majeurs. »

Cette saison, NBC Sports revendique une audience moyenne de 609 000 téléspectateurs par match sur les canaux anglais et espagnol. « NBC Sports a considérablement renforcé la popularité de la ligue aux États-Unis grâce à sa couverture et sa promotion fantastique (voir plus bas)« a ajouté Richard Masters, Premier League Chief Executive, dans un communiqué.

« Je pense que le fait que nous traitons la Premier League comme nous traitons la NFL ou encore les Jeux Olympiques a été important dans leur décision » ajoute Pete Bevacqua, Président de NBC Sports.

« Dans le centre de Manhattan, il n’est pas rare de voir des maillots d’Arsenal, Liverpool, Manchester City, Tottenham »

Lors de la conférence de presse téléphonique, Jon Miller a également été interrogé sur l’intérêt croissant du soccer et de la Premier League aux Etats-Unis. « C’est un sport très jeune et de plus en plus de gens se prennent de passion. Je travaille pour NBC depuis longtemps. Dans le centre de Manhattan, vous voyez des gens se promener avec des maillots de MLB ou de NBA. Aujourd’hui, il n’est pas rare de voir des maillots d’Arsenal, Liverpool, Manchester City, Tottenham. En diffusant les matchs le samedi matin, nous avons créé une nouvelle tranche horaire à laquelle les gens n’étaient pas habitués auparavant. Cela offre une nouvelle façon aux familles de regarder les matchs ».

Une campagne marketing avec l’acteur Jason Sudeikis AKA « Ted Lasso »

Lorsque NBC s’offre les droits de la Premier League aux USA en 2013, le groupe décide de lancer une vaste campagne promotionnelle en mettant en scène l’acteur Jason Sudeikis.

Son personnage « Coach Ted Lasso » made in USA est alors envoyé comme nouveau coach de Tottenham. Tous les clichés sur les différences entre notre football et le football US sont alors passés au crible (Match en deux mi-temps, match nul possible, jouer sans les mains, tacles, hors-jeu, playoffs, pénalty, turnover des entraîneurs, etc….) pour éduquer de manière ludique les américains.

Dans une seconde vidéo, Coach Lasso, viré de Tottenham, revient pour partager son expérience de la Premier League.

Un personnage haut en couleur qui est depuis devenu une série diffusée sur Apple TV+

En France, la Premier League sera diffusée en exclusivité sur les chaînes du Groupe Canal+ sur le cycle 2022-2025.