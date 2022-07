Le Paris Saint-Germain dévoile son nouveau maillot extérieur 2022-2023 (Jordan) lors de sa tournée au Japon

A l’occasion de sa tournée d’été au Japon, le Paris Saint-Germain dévoile aujourd’hui son nouveau maillot extérieur pour la saison 2022-2023.

Arborant le logo Jordan, le maillot est à dominante grise avec des variations noire, brune et taupe.

Outre le maillot away, Jordan et le PSG vont également proposer une nouvelle collection avec des pièces lifestyle (dont la chaussure Air Jordan 5 Low PSG, voir plus bas) qui « rendent hommage » au Parc des Princes qui fête cette année ses 50 ans « et dans lequel l’équipe parisienne a joué 1147 matches à date ».

« Clin d’œil de l’histoire, c’est loin de ses bases, au Japon, dans un stade également urbain, que l’équipe du Paris Saint-Germain inaugurera sa nouvelle tenue à l’occasion du premier match de sa tournée japonaise qui l’opposera le 20 juillet à Kawasaki Frontale, champion en titre de J-League, au National Stadium de Tokyo » ajoute le communiqué.

A Tokyo, le PSG a lancé la commercialisation du nouveau maillot away dans la boutique Edifice en présence de joueurs de son équipe eSport.

Pour accompagner le lancement du maillot, le Paris Saint-Germain sort ce mois-ci une série de 5 podcasts exclusif « Le Parc est Magique ».

Une Air Jordan 5 Low PSG à 200 euros

Outre le maillot, Jordan lance une sneakers PSG avec la Air Jordan 5 Low PSG dans un coloris gris clair référence au maillot away 2022/2023.

Le modèle, qui sera vendu au prix de 200 euros, est relevé par la présence d’un tag « paname » déroulé sur un tissu bleu, blanc, rouge, un logo Jumpman bleu placardé sur la languette. Les lacets voient leurs extrémités décorées d’aglets bleu, blanc, rouge. Le Logo Paris Saint-Germain x Jordan figure lui au talon et sur la semelle extérieure.

