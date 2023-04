NCAA – The Famous Group réalise une publicité en réalité-mixte en direct pour le film « Transformers » sur le parquet du Final Four

Le week-end dernier à l’occasion du Final Four masculin de basket de la NCAA, le film « Transformers: Rise of the Beasts » s’est offert une publicité en réalité-mixte. Une activation impactante réalisée par la société The Famous Group.

Diffusé en direct uniquement sur les antennes de CBS lors du match entre San Diego State Florida Atlantic, la vidéo en « réalité virtuelle » a ainsi donné vie à deux personnages de la célèbre franchise de Paramount Pictures. Pour l’occasion, le parquet du Final Four s’est transformé en playground des années 90 en clin d’oeil au décor du prochain film.

Un dispositif produit par la société californienne The Famous Group qui s’impose de plus en plus comme l’une des références mondiales sur ce secteur. Ces dernières années, la société a multiplié les collaborations, sur de nombreux terrains de sport.