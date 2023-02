Les nouveaux maillots adidas 2023 de la Major League Soccer (MLS)

Equipementier de la Major League Soccer (MLS), adidas dévoile cette semaine les nouveaux maillots pour la saison 2023 qui débute la semaine prochaine.

Contrairement aux équipes européennes, il est bon de rappeler que les franchises MLS ne changent pas de maillots domicile et extérieur ou third chaque saison. En tant que fournisseur unique, adidas espace du 15 au 18 février le lancement des nouveaux kits 2023 des clubs. Ces derniers sont nombreux à mettre le paquet du côté de la présentation avec de nombreuses festivités de début de saison et des campagnes promotionnelles soignées. Surtout que pour certains, le design et le storytelling sont puissants. C’est le cas notamment du Seattle Sounders FC qui propose un maillot extérieur en collaboration avec la fondation Bruce Lee.

Des maillots qui sont désormais tous floqués du logo Apple TV sur la manche gauche, le nouveau diffuseur global (2,5 milliards de dollars sur 10 saisons ?).

« La Major League Soccer fait partie de la culture nord-américaine et les designs des maillots 2023 reflètent distinctement nos clubs et leurs communautés », explique Rachel Hoagland, vice-présidente principale Consumer Products de la MLS.

Le CF Montréal reporte son lancement

Notons que le nouveau maillot domicile du CF Montréal, qui a rechangé de logo après les critiques sur celui qui avait remplacé celui de l’Impact, ne dévoilera pas dans l’immédiat son nouveau kit.

« Dans le cadre de la stratégie entourant le changement d’identité de l’Impact vers Club de Foot Montréal, l’organisation avait décidé d’ajouter sur le maillot primaire de la saison 2023 une inscription dans une langue autochtone. Le Club tient à développer des relations durables et sincères avec les communautés autochtones. La démarche de consultation auprès des communautés autochtones étant toujours en cours, nous avons donc mis une pause sur la distribution de ce maillot. Nous voulons nous assurer d’être à l’écoute et de travailler en collaboration avec les communautés autochtones pour créer conjointement des initiatives concrètes » a expliqué le club dans un communiqué. « Chers partisans, nous sommes reconnaissants de votre passion et nous nous engageons à vous tenir au courant des développements futurs. »

MLS – Dates de présentation des nouveaux maillots 2023

15 février

New England Revolution

Columbus Crew

New York Red Bulls

NYCFC

FC Cincinnati

Houston Dynamo

Atlanta United

Austin FC

Colorado Rapids

Philadelphia Union

Portland Timbers

Seattle Sounders

Charlotte

16 février

FC Dallas

LA Galaxy

Sporting KC

Vancouver Whitecaps

Chicago Fire

Real Salt Lake

LAFC

D.C. United

17 février

St. Louis

San Jose Earthquakes

Minnesota United FC

18 février

Miami

Nashville

Toronto FC

Orlando City SC

Quelques nouveaux maillots déjà dévoilés